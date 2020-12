Internationale Flugverbote von und nach Großbritannien

Wegen der neuen Variante des Coronavirus ist die Einreise von Flugpassagieren aus Großbritannien an mehreren deutschen Flughäfen am Sonntagabend zunächst gestoppt worden. Ab Mitternacht untersagte Deutschland Flüge aus dem Vereinigten Königreich.

Rund 120 Passagiere aus Großbritannien mussten daraufhin die Nacht zum Montag im Transitbereich des Frankfurter Flughafens verbringen. Grund dafür waren die seit diesem Montag geltenden Landeverbote für aus Großbritannien kommenden Flugzeuge wegen einer besonders ansteckenden Variante des Coronavirus, die in Großbritannien aufgetreten ist.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete, wurden mehrere hundert ankommende Passagiere aus Großbritannien seit Sonntagabend zunächst am Gate separiert. In einem im Transitbereich gelegenen Testzentrum mussten sie zunächst einen Corona-Test machen. Obwohl mit dem Betreiber längere Öffnungszeiten vereinbart worden waren, konnten nicht alle Reisenden getestet werden beziehungsweise ihr Ergebnis erfahren und mussten die Nacht daher auf dem Flughafen verbringen. Am Montagvormittag warteten noch 70 Reisende auf ihr Testergebnisse, insgesamt 87 waren nach Angaben der Bundespolizei noch ungetestet, unter ihnen 58 Passagiere eines Lufthansa-Fluges aus Südafrika.

Rückwirkende Quarantänepflicht

Auch an anderen Flughäfen übernachteten Flugreisende gezwungenermaßen. In Berlin waren es rund 80 Personen, in München rund 50 Personen, in Hannover 60. Für die Reisenden waren Feldbetten aufgestellt worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, mussten die betroffenen Passagiere ihr Testergebnis abwarten, bevor sie nach Deutschland einreisen durften. "Ein Großteil" der 50 Fluggäste habe aber bis zum Montagvormittag das Ergebnis erhalten und den Transitbereich verlassen können, betonte der Sprecher.

Wegen der Coronavirus-Mutationen hatte Nordrhein-Westfalen am Sonntagabend die Quarantäne-Verordnung wieder in Kraft gesetzt. Die Quarantänepflicht für Einreisende gilt in NRW sogar rückwirkend ab dem 11. Dezember. Demnach sind alle Einreisenden aus Großbritannien und Südafrika zu einem Corona-Test verpflichtet, den sie nach fünf Tagen wiederholen müssen.

Auf dem größten NRW-Airport in Düsseldorf waren es zwei Maschinen, wie ein Flughafensprecher am Montag mitteilte. Den Passagieren sei bereits vor Abflug die Quarantänepflicht nach der Einreise erläutert worden. In Köln/Bonn waren im Laufe des Sonntags nach Angaben eines Flughafensprechers zwei Maschinen gelandet.

UK-Flugverbote in zahlreichen Ländern

Neben Deutschland hatten diverse Länder mit Flugstopps oder ähnlichem gehandelt, darunter die Niederlande, Belgien oder Irland. Auch Österreich verfügte ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien. Zudem stellte die Schweiz Flugverbindungen nach Großbritannien und Südafrika ein. Frankreich verhängte ein Einreiseverbot für Reisende aus Großbritannien auf dem Luft-, See- und Landweg. Deshalb wurden der wichtige britische Hafen Dover am Ärmelkanal sowie der Eurotunnel um Mitternacht geschlossen.

Am Montag folgten auch Dänemark, Schweden und Finnland und ließen keine Flugzeuge aus Großbritannien mehr landen. Norwegen wollte im Laufe des Montags entscheiden. Flugverbote gibt es zudem von und nach Polen, Lettland und Tschechien. Malta verordnete Quarantäne für Reisende aus Großbritannien. Die Türkei, Saudi Arabien und Kuwait stoppten alle UK-Flüge. Hongkong setzen ab Nacht zu Dienstag die Großbritannienflüge aus.

Die lateinamerikanischen Länder Argentinien, Kolumbien, Chile und Peru stoppten Flüge nach und aus dem Vereinigten Königreich ebenfalls. Auch Kanada hat ein Flugstopp beschlossen. Ab Montag werde für 72 Stunden die Einreise für alle kommerziellen und privaten Passagierflüge aus Großbritannien ausgesetzt, teilte die Regierung am Sonntagabend mit.

Die in Großbritannien aufgetauchte Variante von SARS-CoV-19 ist nach Schätzungen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) bis zu 70 Prozent ansteckender als die Standardvariante. "Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine erhöhte Infektionsschwere im Zusammenhang mit der neuen Variante", hieß es in einer Mitteilung am Montag. Fälle mit der neuen Variante außerhalb Großbritanniens seien bisher von Island, Dänemark und den Niederlanden und - laut Medienberichten - in Belgien und Italien gemeldet worden.