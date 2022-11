Kurzmeldung Erste internationale Airline: Eurowings Discover fliegt Mpumalanga an

Als erste internationale Fluggesellschaft hat Eurowings Discover den Flugbetrieb zum Kruger Mpumalanga International Airport aufgenommen. Die Maschine landete laut "FVW" am Mittwoch erstmals auf dem neuen Flugplatz in der südafrikanischen Nationalpark-Provinz. Die Flüge aus Frankfurt stehen drei Mal wöchentlich mit Zwischenstopp in Namibia im Flugplan.