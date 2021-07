Kurzmeldung Neuer Interessenverband in der Mobilitätsbranche gegründet

Die international führenden Autovermieter Avis Budget Group, Enterprise Holdings, Europcar Mobility Group und Hertz haben den Verband der internationalen Autovermieter e. V. (VIA) in Deutschland gegründet, teilte der Interessenverband mit. Erster Präsident wird Jason C. Altman von Enterprise Autovermietung. Wolfgang Neumann, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany, wird Vizepräsident.