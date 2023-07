Sechs Interessenten für Tap – Portugal macht Druck bei Teilprivatisierung

Die portugiesischen Regierung will maximal 85 Prozent an Tap verkaufen – wenn möglich aber lieber viel weniger. Neben Lufthansa gibt es angeblich noch fünf weitere Interessenten für die Teilübernahme der staatlichen Airline.

Flugzeuge der Tap stehen in Lissabon.

Portugal kann sich vorstellen, bis zu 85 Prozent von Tap zu verkaufen. Im Idealfall soll aber eine strategische Beteiligung von mindestens 49 Prozent beim Staat verbleiben, berichten lokale Medien.

Laut "Jornal Económico" will die Regierung aus nationalem Interesse in jedem Fall einen Sitz im Verwaltungsrat behalten, insbesondere um die portugiesischen Wirtschaftsinteressen und das Drehkreuz der Fluggesellschaft in Lissabon zu schützen.

Laut Infrastrukturminister Joao Galamba gibt es bereits sechs Interessenten. Unter den Kandidaten sind demnach die Lufthansa-Gruppe, Air France-KLM und die IAG International Airlines Group sowie drei Unternehmen aus dem Non-Aviation-Bereich.

Derweil macht die Regierung Druck und will den Verkauf noch in diesem Monat abschließen. Der Plan orientiere sich am Modell der Teilprivatisierung der SATA Azores Airlines und soll den Behörden mehr Angebote und Verhandlungsspielraum verschaffen.

Unterdessen wurde die weltweit tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst and Young sowie die in Lissabon ansässige Investmentbank Banco Finantia beauftragt, eine finanzielle Bewertung der Tap vorzunehmen. Die Investmentberatungsfirma Evercore ISI wurde zum Transaktionsberater für die Teilprivatisierung ernannt.