Auf der Inter Airport in München haben BMC und Guangtai jeweils einen der typisch breiten Vorfeldbusse vorgestellt. Beide wollen Cobus preislich schlagen. Einer sogar mit vollelektrischem Antrieb.

Im Markt der Vorfeldbusse konnten zwei Hersteller auf der Inter Airport München Neuheiten im Bereich der Flughafenbusse für den Vorfeldbetrieb zeigen.

Zum einen war das der türkische Fahrzeugspezialist BMC. Das Unternehmen steigt mit dem Neoport 14 M in den Markt ein. Bisher hat BMC vor allem Stadtbusse und andere schwere Fahrzeuge produziert. Beim Neoport handelt es sich um einen klassischen Vorfeldbus in Überbreite.

Auf den ersten Blick sieht das drei Meter breite und 14 Meter lange Fahrzeug einem typischen Cobus sehr ähnlich. Er bietet Platz für 96 Fluggäste, von denen zwölf sitzen können. BMC gibt eine Angabe mit acht Personen pro Quadratmeter preis, dann sind es 110 Fluggäste. Bei Stadtbussen – die mehr Sitzplätze haben – wird üblicherweise mit vier Fahrgästen pro Quadratmeter gerechnet.

Im Gespräch mit airliners.de machte BMC auf der Inter Airport keinen Hehl daraus, vor allem über den Preis gegen Cobus antreten zu wollen. BMC gab sogar zu, zwar nicht die Qualität des Marktführers zu erreichen, aber immerhin sehr nah rankommen will.

Flughäfen sollen so günstige Vorfeldbusse bekommen können, statt auf Stadtbusse auszuweichen, was manche Flughäfen machen.

Bisher existieren nur zwei Busse dieses Typs, die sich geringfügig unterscheiden. Einer davon stand auf der Inter Airport und der zweite wurde an den Flughafen Istanbul (IGA) verkauft. Laut BMC ist das Unternehmen bereits für eine Serienproduktion vorbereitet.

Neoport 14M von BMC © airliners.de / Andreas Sebayang

Bei sofortiger Bestellung könnten die ersten Busse in sieben bis acht Monate geliefert werden. Zudem rechnet BMC damit, in zwei Jahren eine elektrifizierte Variante anbieten zu können.

Guangtai mit elektrischem Betrieb und CATL-Akkus

Der chinesische Konkurrent Guangtai war ebenfalls mit einem überbreiten Flughafenbus vertreten. Allerdings mit einem vollelektrischen Fahrzeug, welches einen typischen Flughafentag ohne Nachladen durchhalten soll. Guangtai ist kein neuer Teilnehmer der Luftfahrtbranche, sondern hat zahlreiche andere Fahrzeuge im Angebot.

Dementsprechend könnte Guangtai laut eigenen Angaben bei Bestellung schneller liefern. Drei bis vier Monate Anlauf wird benötigt, so Guangtai auf Nachfrage.

Als Energieträger verwendet Guangtai LFP-Akkus, die vom Akkuspezialisten CATL kommen. Die Akkus befinden sich gut sichtbar auf dem Dach des Fahrzeugs und können dort leicht getauscht werden. Guangtai geht von einer Betriebsdauer von zehn Jahren aus. Seitens CATL gibt es eine Garantie für sechs Jahre.

Gut zu erkennen: Die Akkus auf dem Dach des Guangtai-Busses GBD08D. © airliners.de / Andreas Sebayang

Guangtai äußerte sich zu den zusätzlichen Investitionen. So ist der elektrische Flughafenbus etwa 30 bis 40 Prozent teurer als ein Dieselfahrzeug. Guangtai sagte zudem, dass das Unternehmen selbst mit dem Aufpreis unterhalb von Cobus liegen will. Dazu kommt natürlich eine Investition in die elektrische Infrastruktur, auf die sich Flughäfen aber ohnehin seit einiger Zeit einstellen.

Nach der Messe geht der Bus an den GSE-Leasinggeber TCR. Zudem befindet sich ein Fahrzeug auf dem Flughafen von Barcelona (El Prat de Llobregat) im Testbetrieb, so Guangtai.

Der GBD08D gehört zur Flotte des Leasinganbieters TCR © airliners.de / Andreas Sebayang

Guangtai hat damit eine direkte Konkurrenz für den elektrischen e.Cobus 3000, den Cobus schon eine Weile anbietet. Cobus selbst arbeitet mit LTO-Akkus, die etwa eine Einsatzzeit von 15 Jahren haben. Cobus betont bei seinem Fahrzeug einen besonders niedrigen Schwerpunkt, was den Fahrgastkomfort insbesondere bei Kurvenfahrten erhöhen sollte. Cobus selbst war auf der Inter Airport nicht vertreten.