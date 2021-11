Seit langem startet in Deutschland wieder eine größere Luftfahrtmesse. Doch in München fehlt das internationale Fachpublikum. Auch zahlreiche Branchengrößen sind nicht dabei.

Mit einer leichten Verzögerung in den November hat die Inter Airport Europe auf dem Münchener Messegelände in Riem begonnen. Bis zum 12. November zeigen vor allem Anbieter aus den Bereichen Vorfeld, Start- und Landebahn, Terminal aber auch aus der Verarbeitung von Daten rund um Flughafenprozesse ihre Dienstleistungen und Produkte für das Flughafenumfeld.

Die Messe startet allerdings in diesem Jahr vergleichsweise ruhig. Im Unterschied zum letzten Termin 2019 gibt es kein Außengelände mehr. Zusätzlich fehlen zahlreiche Anbieter von Ground Support Equipment, die ihre Fahrzeuge normalerweise außen demonstrierten. Nur vereinzelt findet sich Gerät, das nun die beiden geöffneten Hallen in Teilen befüllt.

Warum die GSE-Hersteller ausblieben, dazu gibt es unterschiedliche Stimmen auf der Messe. Zuweilen wird die Corona-Verschiebung um einen Monat als Grund genannt. Manche werden aber auf der Konkurrenzmesse GSE Expo im September 2022 in Paris ausstellen.

Darunter fallen auch große Namen wie Cobus oder Goldhofer, die zuletzt mit großen Ständen auf der Inter Airport vertreten waren und nun fehlen. Nicht zuletzt wegen der fehlenden Branchengrößen und Besuchern von außerhalb Europas hält sich der Messetrubel in Grenzen - wie auch mehrere Aussteller in Gesprächen bestätigten.

Um die Corona-Ausbreitung zu verhindern, hat der Veranstalter zudem kurzfristig auf das "3G+"-Konzept umstellen müssen. Entsprechende Überklebungen sind an den Eingängen zu erkennen. Für das Betreten des Messegeländes braucht es entweder den in Europa üblichen Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder einen Test. Im Unterschied zu 3G-Konzepten wird hier zwingend ein PCR-Test vorausgesetzt. Antigen-Tests werden am Eingang nicht akzeptiert.

Der Termin der nächsten Inter Airport Europe ist für den 10. bis 13. Oktober vorgesehen. Die Messe kehrt also zu ihrem üblichen Termin zurück.