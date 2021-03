Nach Insolvenzverfahren: Aus ZIM Flugsitze wird ZIM Aircraft Seating

Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gab der Zulieferer ZIM Flugsitz GmbH bekannt, dass man künftig unter ZIM Aircraft Seating GmbH firmiere. Mit dem neuen Namen schaffe man Distanz zum Insolvenzverfahren und knüpfe gleichzeitig an vergangene Erfolge an, hieß es. Zudem wird das Unternehmen ab 1.4. in neue Räumlichkeiten in Immenstaad am Bodensee ziehen.