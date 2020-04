Wirtschaft & Finanzen Insolvente Airlines, Germanwings-Gerüchte, EU-Genehmigungen

Das wöchentliche airliners.de-Wirtschafts-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit weiteren Airline-Pleiten im Zuge der Corona-Krise, Gerüchten um das zeitnahe Verschwinden von Germanwings und einer zahmen EU-Wettbewerbspolitik in der Krise.

ATR 72 der Braathens Regional Airways. © AirTeamImages.com / Rui Alves

Jour fixe auf airliners.de: Immer dienstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrswirtschaft und Finanzen. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Unternehmen

Mit den Bodenverkehrsdienstleistern drohen einer Branche in der Corona-Krise schwere Verwerfungen, die sonst wenig Beachtung findet, ohne die am Himmel aber wenig fliegt, schreibt das "Handelsblatt". Am Beispiel der Bodenverkehrsdienste lasse sich gut aufzeigen, wie sich die enormen Ausfälle in der Luftfahrt Stück für Stück durch die extrem fragmentierte Wertschöpfungskette fressen würden, so die Zeitung.

Lufthansa kann sich angesichts der Corona-Krise scheinbar auch eine Zukunft ohne Germanwings vorstellen, die Gewerkschaften machen Alarm. Und weigern sich, die wirtschaftliche Situation der Tochter losgelöst von der des Konzerns zu sehen. Weiterlesen

Die Lufthansa Group macht sich die Kurzarbeitsregelungen in Deutschlands Nachbarländern zunutze und lässt in der Corona-Krise rund zwei Drittel der insgesamt 135.000 Beschäftigten weniger arbeiten. Nur mit einer Gruppe gibt es noch immer keine Einigung. Weiterlesen

Insolvente Airlines Die Corona-Krise führt zu einer weiteren Airline-Pleite in Deutschland. Die ab Düsseldorf und Leipzig für Condor fliegende "Thomas Cook Aviation" hat Insolvenz angemeldet. Die Fluggesellschaft war ursprünglich eine Air-Berlin-Tochter. Weiterlesen German Airways wollte ab dem Sommer vier Maschinen an die Regional-Airline Braathens vermieten. Daraus wird nun nichts. Die schwedische Airline hat infolge der Coronakrise Insolvenz angemeldet und alle Flüge gestoppt. Weiterlesen

An deutschen Airports fliegt fast nichts mehr. Dennoch bleiben die Flughäfen und Flugplätze in Betrieb. Sie gehören zur öffentlichen Daseinsvorsorge, sagen die Verbände ADV und IDRF. Liquiditätshilfen und Kostenübernahmen seien daher dringend erforderlich. Weiterlesen

Die Regierung von Dubai sehe sich "verpflichtet zur uneingeschränkten Unterstützung von Emirates", twitterte Kronprinz Scheich Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Man werde dem Unternehmen Eigenkapital zuführen.

Lesen Sie auch: Zum Einfluss der Coronakrise auf den Luftverkehr: (1) Europäische Airline-Industrie Aviation Management

Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing verliert einen weiteren Großauftrag für seinen Problemflieger 737 Max. Auch bei Airbus tritt die Leasinggesellschaft Avalon den Rückzug an. Weiterlesen

Schwächelnde Lieferketten, nicht anwesende Mitarbeiter und Kunden, die ihre bestellten Flugzeuge in der Corona-Krise nicht abholen wollen oder können. Mit einer deutlichen Produktionskürzung könnte Airbus seine operativen Probleme entschärfen. Weiterlesen

Wirtschaftspolitik

Die EU hat den den Verkauf von LSG Skychefs an Gategroup genehmigt - allerdings unter Auflagen. Gategroup muss nun einige Geschäftsteile verkaufen. So soll verhindert werden, dass der Caterer zum Quasi-Monopolisten wird. Weiterlesen

Angesichts der Corona-Krise hat sich die EU erstmals offen gegenüber Verstaatlichungsplänen für Alitalia gezeigt. Wie "Bloomberg" berichtet, habe EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager sie sei "neutral". Eine Genehmigung der Aktion sei "eher von der Art und Weise abhängig, wie sie durchgeführt wird."

Leere Straßen, geschlossene Läden, ausgebremste Produktion: Die Corona-Pandemie legt das öffentliche Leben lahm und trifft die Wirtschaft mit voller Wucht. Ist die Krise verheerender als der Einbruch 2008/2009? Eine Einordnung. Weiterlesen

Lesen Sie auch: Bundesregierung präsentiert Vorschlag zur Gutscheinregelung

In den Heimatländern der großen europäischen Fluggesellschaften schwelt die Debatte um mögliche (Teil-)Verstaatlichungen. Bei den Konzernen selbst werden die Ideen abgelehnt, aber manches Land sieht in Corona die Chance, eigene Wege zu gehen. Weiterlesen

Pläne für Airline-Verstaatlichungen in Deutschland Der avisierte Condor-Käufer PGL soll "unerfüllbare Bedingungen" vom Wirtschaftsministerium verlangt haben, um den Kauf trotz Corona-Krise durchzuziehen. Jetzt gibt es Berichte, dass Deutschland die Airline für begrenzte Zeit selbst übernehmen könnte. Weiterlesen Mehrere Gläubiger haben Rechtsmittel gegen das bereits vom Gericht befürwortete Ende des Schutzschirmverfahrens für Condor eingelegt. Nun muss das Landgericht Frankfurt entscheiden. Der angestrebte Zeitplan ist damit nicht mehr haltbar. Weiterlesen Die Entscheidung zu Staatshilfen für den Lufthansa-Konzern in der Corona-Krise naht. Die Verhandlungen mit Berlin sind bereits weit fortgeschritten. Aber es geht auch um Hilfen aus der Schweiz, Österreich und Belgien - insgesamt Milliardenbeträge. Weiterlesen

Die Bundesregierung hat einen neuen Schutzschirm für den Mittelstand beschlossen. Das begrüßt der Deutsche Reiseverband DRV. Der KfW-Schnellkredit für Unternehmen mit mehr als zehn und bis 50 Mitarbeitern schließe eine Lücke. Besonders hilfreich sei es, dass die Bank eine Haftungsfreistellung in Höhe von hundert Prozent durch die KfW erhalten könne, abgesichert durch eine Garantie des Bundes.

US-Fluggesellschaften sollen nur dann Staatshilfen bekommen, wenn sie weiter fliegen. Airlines mit täglichen Flügen auf einer Route sollten weiterhin mindestens einen Flug pro Tag fünfmal pro Woche zwischen den Punkten anbieten, so ein Vorschlag aus dem US-Verkehrsministerium laut "n-tv".

Easyjet Switzerland hofft auf staatliche Unterstützung in der Schweiz. Die Fluggesellschaft beschäftigt in der Schweiz rund 1000 Mitarbeiter, schreibt "Nau.ch". Zuvor hatte die "Handelszeitung" berichtet, dass Easyjet beim Bund ein Gesuch für eine Liquiditätsspritze gestellt habe.

Eurowings will in dieser Woche die ersten Sonderflüge für Erntehelfer aus Rumänien starten. Gemeinsam mit Bauernverbänden wolle man trotz der Corona-Krise zehntausende Saison-Arbeitskräfte nach Deutschland holen, teilte die Airline mit. Auf der Eurowings-Website sei dafür ein Erntehelfer-Service eingerichtet worden.

Management

Lufthansa muss sich mitten in den Turbulenzen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einen neuen Finanzvorstand suchen. Ulrik Svensson tritt aus gesundheitlichen zurück. Über Seine Nachfolge soll zeitnah entschieden werden. Weiterlesen

Lesen Sie auch: Lufthansa stellt Eurowings-Langstrecken in Frage

Nach langem hin und her können die Mitarbeiter bei der österreichischen Ryanair-Tochter Lauda wohl auf Kurzarbeit hoffen. Das berichtet "Aviationnetonline". Nach Angaben der Gewerkschaft Vida muss die Geschäftsleitung nur noch mit dem Arbeitsmarktservice letzte Fragen klären.

Kapitalmarkt & Finanzen Rolls-Royce zieht wegen der hohen Unsicherheiten und des Einbruchs des Luftverkehrs infolge der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für 2020 zurück und setzt die geplante Schluss-Dividende aus. Weiterlesen

Ryanair hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von rund einer Milliarde Euro eingeflogen. Eine Prognose für das mitten in der Corona-Krise begonnene Geschäftsjahr gibt Europas größter Billigflieger nicht. Weiterlesen

Die International Airline Group (IAG) streicht die Schlussdividende für 2019. Stattdessen soll der noch nicht verwendete Teil des Gewinns in die Rücklagen fließen, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. IAG hatte schon Zwischendividenden für 2019 gezahlt und für das Schlussquartal 17 Cent pro Aktie vorgesehen.

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines rechnet wegen der Corona-Krise mit einem Umsatzrückgang um 90 Prozent im zweiten Quartal. Laut Konzernchef Ed Bastian verliere Delta derzeit jeden Tag mehr als 60 Millionen Dollar (55,5 Millionen Euro), doch die Situation dürfte sich noch weiter verschlimmern.

Mit Samih Sawiris könnte der Reiseveranstalter FTI im Zuge der Corona-Krise einen neuen Eigentümer bekommen. Das berichtet die "Welt". Der Ägypter wolle eine Mehrheitsbeteiligung und die alleinige Kontrolle über das Unternehmen. Das Vorhaben sei bereits beim Bundeskartellamt angemeldet, so die Zeitung.

In der Corona-Krise läuft das Geschäft von Versandhändlern gut, während Fluggesellschaften am Boden stehen. An der Börse hat das aktuell die Auswirkung, dass der Kochboxversender "Hello Fresh" an der Börse höher bewertet ist als die Lufthansa Group, berichtet der "Spiegel".

Die Lufthansa AG verlegt wegen der Corona-Pandemie ihre Hauptversammlung ins Internet. Die Aktionärsversammlung werde erstmals ausschließlich online stattfinden, bestätigte ein Unternehmenssprecher Informationen des Portals "austrianaviation.net". Am 5. Mai als Termin werde festgehalten. Ursprünglich sollte die Versammlung in der Frankfurter Jahrhunderthalle stattfinden.