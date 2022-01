Innerdeutsche Nachfrage hinkt bei Corona-Erholung hinterher

Deutlich mehr Menschen als im Vorjahr sind 2021 in Deutschland mit dem Flugzeug geflogen. Das geht aus den nun veröffentlichten Zahlen des Flughafenverbands ADV und des Statistischen Bundesamts hervor. Dennoch lagen die Passagierzahlen noch weit unter dem Vorjahresniveau. Mit Ausbruch der Pandemie war der Luftverkehr jedoch zeitweise stark eingeschränkt worden.

Die ADV legte seine Jahreszahlen zusammen mit der Präsentation der Dezember-Statistik vor. Insgesamt 78,5 Millionen Passagiere im zweiten Pandemiejahr seien ein Erfolg. Mit 23 Prozent Wachstum konnten die Flughäfen ein deutliches Wachstum zum ersten Pandemiejahr verzeichnen. Vom Vorkrisenniveau sei das Passagieraufkommen aber noch weit entfernt - gegenüber 2019 wurden rund 69 Prozent weniger Passagiere gezählt.

Die entscheidenden Hemmnisse für die Nachfrage seien weiterhin Quarantäne-Vorschriften und Einreiseverbote in den Zielgebieten. Zum Jahresende hätten die Variante Omikron und wieder verschärfte Reisebeschränkungen viele Reiseanlässe verhindert.

Im Monat Dezember 2021 sei die Nachfrage an den deutschen Flughäfen auch zuletzt weiter rückläufig gewesen, heißt es auch in der aktuellen Monatsauswertung des Flughafenverbandes ADV. Die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen lag laut ADV insgesamt mit knapp 109.000 Starts und Landungen bei 114 Prozent über dem Vorjahr, aber gegenüber 2019 bei nur 32 Prozent deutlich unter dem Normalniveau.

Der innerdeutsche Verkehr sei auf unter eine Million Passagiere gefallen, was zwar 193 Prozent im Vergleich zu 2020 bedeute, aber im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 nur rund 70 Prozent waren.

Im Europa-Verkehr gab es laut ADV dagegen im Vergleich zum Dezember 2019 bereits etwas mehr als der Hälfte der normalen Nachfrage (52 Prozent). Die 5,28 Millionen Passagiere entsprechen einer Vervierfachung des Aufkommens von 2020. Die Interkont-Nachfrage ist nach Angaben der Flughäfen fast um den Faktor drei auf 1,63 Millionen Passagiere gestiegen. Im Vergleich zum Dezember 2019 sei dies aber nicht einmal die Hälfte (48 Prozent).

Zahlen des Statistischen Bundesamts

Auf insgesamt rund 73,6 Millionen Fluggäste im Jahr 2021 kommt das Statistische Bundesamt bei der Betrachtung der 23 größten Flughäfen in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr entsprach dies einem Plus von rund 27 Prozent. Noch immer lagen die Passagierzahlen aber somit um fast 68 Prozent unter dem Niveau von 2019. Im letzten Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie hatten die Passagierzahlen in Deutschland mit fast 227 Millionen Passagieren einen Höchststand erreicht.

Bei den Fluggastzahlen betrachtet das Statistische Bundesamt im Auslandsverkehr ein- und aussteigende Fluggäste. Im Inlandsverkehr werden ausschließlich abfliegende Fluggäste berücksichtigt, um Doppelzählungen zu vermeiden. Der Transitverkehr ist nicht enthalten. Nach dem gleichen Prinzip sind auch die Daten des Fracht- und Postverkehrs aufbereitet. Die Statistik erfasst den Luftverkehr an den Hauptverkehrsflughäfen mit mehr als 150.000 Fluggästen im Jahr.

Innerdeutscher Flugverkehr hinkt bei der Erholung hinterher Veränderung 2021 zu 2020 2021 zu 2019 Innerdeutsch -19.3 -79.6 Europa 38.8 -63.7 Interkont 6.8 -75.4 Insgesamt 27.3 -67.6 Veränderung im Aufkommen der Fluggäste an deutschen Hauptverkehrsflughäfen. Quelle: Statistisches Bundesamt

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete 2021 insbesondere der innereuropäische Flugverkehr ein Plus von rund 39 Prozent. Rund 58 Millionen Menschen reisten innerhalb Europas mit dem Flugzeug, das waren jedoch noch immer fast 64 Prozent weniger als vor der Pandemie.

Auch der Interkontinentalverkehr legte zu, um 6,8 Prozent auf insgesamt fast elf Millionen Passagiere. Im Vergleich zu 2019 entsprach dies einem Rückgang von rund 75 Prozent. Zuwächse gab es demnach insbesondere bei Reisen in afrikanische Länder (plus zwölf Prozent) und nach Amerika (plus 25 Prozent). Der Luftverkehr mit Asien war dagegen weiter rückläufig: Hier sanken die Passagierzahlen im Vorjahresvergleich um zwölf Prozent.

Keine Erholung gab es indes beim innerdeutschen Luftverkehr: Lediglich 4,7 Millionen Passagiere nutzten im Jahr 2021 einen innerdeutschen Flug. Im Vergleich zum Vorjahr entsprach dies einem Minus von rund 19 Prozent. Insgesamt reiste im Vergleich mit 2019 lediglich gut ein Fünftel der Passagiere innerhalb Deutschlands.

Ganz anders die Situation bei der Luftfracht, die auch von Problemen in der globalen Schifffahrt profitiert. Die in Deutschland abgefertigte Menge einschließlich der Luftpost stieg vom Vorjahr um rund 18 Prozent auf 5,3 Millionen Tonnen. Obwohl in den knappen Flugplänen Zulademöglichkeiten in Passagiermaschinen fehlen, übertraf die Menge auch den Vorkrisenwert aus 2019 um knapp 13 Prozent.