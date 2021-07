Initiative fordert Energiesteuer auf Kerosin

Die Initiative für den Einsatz von nachhaltigen Kraftstoffen, "eFuel Alliance", setzt sich vor der Entscheidung der EU-Kommission für eine Besteuerung von Flugtreibstoff ein. Nur so könne nachhaltiger Treibstoff attraktiv für Abnehmer werden.

Die Initiative für den Einsatz von nachhaltigen Kraftstoffen, "eFuel Alliance", hat sich für die Einführung einer Energiesteuer für fossiles Kerosin Kerosin-Steuer für Flugzeuge ausgesprochen. Die am Mittwoch von der EU-Kommission vorgestellten Positionen in ihrem Fit-for-55-Programm könnten eine große Gelegenheit sein, die richtigen Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen, hieß es auf einem Presse-Briefing der Initiative am Montag.

Die EU will übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Steuer auf Flugbenzin erheben. Mit dieser und anderen Maßnahmen will die EU ihre Klimaziele erreichen. Für das Jahr 2030 strebt sie eine Reduktion der Kohlendioxidemissionen von 55 Prozent an.

Die "eFuel Alliance" versteht sich nach eigenen Angaben als eine Initiative, die sich für den Gebrauch eine entsprechende Regulation von e-Fuels einsetzt. "Um die Klimaziele zu erreichen, brauchen wir einen starken Green New Deal, der alle nachhaltigen Lösungen zur CO2-Reduktion vorantreibt", erklärte die "eFuel-Alliance". "Wir fordern einen Deal, der konsequent erneuerbare Energiequellen gegenüber fossilen Brennstoffen fördert."

Bislang vermisse man eine eine ganzheitliche Politik in Bezug auf Maßnahmen zur Eindämmung der globalen Erwärmung. Dies sei jedoch notwendig, "wenn wir effektiv sein wollen. Bislang gibt es nur einzelne Maßnahmen für Schifffahrt, Kraftstoffe, Auto-Verkehr oder Flugverkehr". Besonders Regulationen in Bezug auf Treibstoffe seien wichtig, da am Ende fossile Treibstoffe zusätzliche Klimagase verursachen.

Hierbei sei es sinnvoll, verschiedene Wege einzuschlagen, um nachhaltige Treibstoffe für verschiedene Bereiche herstellen zu können. Bislang gebe es keine Produktionsanlagen, die den Bedarf auch nur annähernd bedienen könnten. Da die Preiskomponente bei Treibstoffen besonders wichtig sei, würden auch die richtigen Steuern helfen, erklärte die Initiative.

Stärkere Einbindung in Emissionshandel

Daher sollte die Bemessungsgröße der Energiesteuer anstelle des Volumens auf den CO2-Fußabdruck der Energieträger umgestellt werden. Das führe dann zwangsläufig zu einer Reduktion der Energiesteuer auf synthetische Kraftstoffe aus Erneuerbaren Energien, womit deren Attraktivität bei Verbraucher wie etwa Fluggesellschaften, steige.

Auch eine stärkere Einbindung des Luftverkehrs in den EU-Emissionshandel sei richtig, da diese den Preisunterschied zwischen fossilen und erneuerbaren Kerosin erhöht.