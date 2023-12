Infrastrukturfonds sollen Verkauf von Flughäfen in Großbritannien und Italien vorbereiten

Europäische Infrastrukturinvestoren sollen den Verkauf ihrer Beteiligungen an einigen Flughäfen planen, um von der Erholung des Reiseverkehrs nach der Pandemie zu profitieren. Vor allem Airports in Großbritannien und Italien könnten betroffen sein.

Eine Gruppe von Infrastrukturinvestoren aus ganz Europa arbeitet daran, ihre Anteile an europäischen Flughäfen zu verkaufen. Damit wollen diese von der Erholung des Reiseverkehrs nach der Covid-19-Pandemie profitieren, wie Banker, Investoren und Industriequellen berichten.

Einer der größten Flughäfen, der bis 2024 den Besitzer wechseln könnte, ist Edinburgh, wie fünf der Quellen sagten.

Der Eigentümer, Global Infrastructure Partners (GIP), arbeitet am Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung in einem Prozess, der den Wert des Flughafens auf über 2,5 Milliarden Euro steigern könnte. Das berichten zwei mit der Situation vertraute Quellen, die anonym bleiben wollten, da der Prozess nicht öffentlich ist.

AGS Airports, das den Betrieb der Flughäfen Aberdeen, Glasgow und Southampton überwacht und im Besitz von Macquarie und Ferrovial ist, könnte ebenfalls folgen, heißt es außerdem.

Die Investoren von 2i Aeroporti, dem Betreiber der Mailänder Flughäfen Linate und Malpensa, erwägen ebenfalls einen Verkauf, berichten weitere Quellen.

Die Minderheitsinvestoren von 2i Aeroporti, Ardian und Credit Agricole Assurance, hätten Mediobanca und Credit Agricole beauftragt, einen Käufer für ihren 49-prozentigen Anteil an dem Unternehmen zu finden.

Der Betreiber des Flughafens von Catania, SAC, hat ebenfalls Mediobanca und die Anwaltskanzlei Gianni & Origoni beauftragt, ihn in der "vorbereitenden und operativen Phase" eines Privatisierungsprozesses zu unterstützen. Das sagte der Geschäftsführer von SAC, Nico Torrisi, in einer per E-Mail übermittelten Erklärung.