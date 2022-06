Inflight Entertainment mit 4K und HDR kommt bald

Die nächste Generation der Inflight-Entertainment-Systeme nähert sich den Entwicklungen der Consumer Electronic an. Mit Gaming-Möglichkeiten und neuen Monitoren. Panasonic und Thales buhlen mit OLED und Samsungs QLED-LC-Displaytechnik um die Gunst der Airlines.

In Zukunft können Fluggesellschaften ihren Passagieren Inflight-Entertainment-Systeme anbieten, die durchaus Heimkinofähigkeiten haben.

Das gilt sowohl für die neuen Angebote von Panasonic Aviation als auch für Thales, denn beide bieten für die Economy-Class 4K-Bildschirme mit High Dynamic Range (HDR) an.

Die Pläne und erste Hardware zeigten die beiden Hersteller jetzt auf der Aircraft Interiors Expo in Hamburg.

Die Ansätze der zwei Anbieter sind allerdings verschieden. Während Panasonic in seinem "Astrova" genanntem System OLED-Technik anbietet, also organische Leuchtdioden, die ein echtes Schwarz bieten, setzt Thales mit "Avant Up" weiter auf LCD-Technik, basierend auf Samsungs QLED-Panels.

Panasonics Astrova in dem Economy-Sitz CL3810 von Recaro © airliners.de / Andreas Sebayang

Aus Thales' Sicht hat die QLED-LCD-Technik einige Vorteile. Sie sei günstiger und auch langlebiger. OLED-Bildschirmen sagt man hingegen nach, dass sie zum Einbrennen neigen.

Panasonic hat solche Bedenken aber nicht und verwies auf der Messe auf die eigene Erfahrung dank der Display-Sparte von Panasonic in Osaka aber auch auf viele Endkundengeräte, die längst problemlos mit OLED-Technik arbeiten. Panasonic verwendet zudem Techniken wie Pixel-Shift, um ein Einbrennen zu vermeiden.

Dank HDR können beide Hersteller den Unterschied zwischen Hell und Dunkel besser darstellen. Vereinfacht gesagt blendet dann etwa eine Sonne in der Darstellung des Bildschirms leicht, während die davor liegende Landschaft trotzdem noch in Details erkennbar ist. Die neuen IFE-Systeme können also auch technisch aktuelle Filme und Serien darstellen. Dazu kommen Vorteile bei Farbverläufen.

Zu Thales' QLED-Display sei allerdings gesagt, dass es sich nicht um echte QLED-Technik handelt. Echtes Schwarz, was die selbstleuchtenden QLED-Pixel eigentlich können, ist hierbei nicht möglich. Bei den genutzten Samsungs QLED handelt es sich um Quantum-Dot-LC-Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung, oder kurz QD-LCD mit LED-BLU. Aus Marketinggründen nennen Samsung und Thales das QLED. Echte QLED-Displays sind noch mehrere Jahre von der Realisierung entfernt.

Zur erreichbaren Helligkeit machte Thales keine Angaben. Panasonic erreicht 400 Candela pro Quadratmeter. Das dürfte auch in einer hellen Kabine ausreichen. Bei abgedunkelten Kabinen sind solche Helligkeitswerte auch für HDR nicht notwendig. Beide Hersteller senken dies dann ab.

Mindestens 60 Watt über die USB-Schnittstelle pro Sitz

Mit den neuen Systemen gibt es auch kaum noch Einschränkungen bei der Stromversorgung per USB-Typ-C. Thales garantiert 60 Watt je Sitz und Panasonic sogar 67 Watt. Thales unterstützt dabei bis zu vier Sitze je Powerbox, bei Panasonic sind es drei.

Sollte das Power Budget nicht ausgeschöpft werden, können beide Hersteller auch mehr an Passagiere abgeben. So sind etwa auch 100 Watt möglich. Der Standard USB-Power-Delivery ermöglicht solche Werte, um etwa auch leistungsstarke Notebooks zu betreiben oder zu laden.

Zusätzlich bieten beide Systeme auch die Möglichkeit, Bluetooth-Peripherie anzuschließen. Passagiere können so ihre eigenen Kopfhörer mit dem System koppeln.

Gaming bei Thales, leichte Upgrades bei Panasonic

Seitens Thales wird das IFE auch Spiele abspielen können, zunächst im Rahmen einer Partnerschaft mit Ubisoft. Das Nano-Spielangebot soll verfügbar werden. Später ist auch die direkte Unterstützung von anspruchsvollen Android-Spielen, die einen Controller brauchen, geplant. Auf der AIX zeigte Thales das System bereits in Verbindung mit einem Xbox-Contoller.

Thales' IFE-System soll zum Start auch diverse Spiele unterstützen. © airliners.de / Andreas Sebayang

Panasonic hingegen betonte eine leichte Austauschbarkeit von Kernkomponenten. So lässt sich die Peripherieleiste unterhalb des Bildschirms austauschen, falls neue Funktionen hinzukommen. Auch die Seatbox ist modular. Sowohl die Power- als auch die Recheneinheit können ausgetauscht werden. Panasonic spricht von einem minimalen Zertifizierungsaufwand für Upgrades.

Sowohl Thales als auch Panasonic werden ihre IFE-Systeme über alle Klassen hinweg anbieten. Panasonic startet mit einem 13-Zoll-Bildschirm und Thales mit zwölf Zoll. Beides passt in die Rückseite eines Economy-Class-Sitzes. Panasonics Maximum für höhere Klassen liegt bei 22 Zoll, Thales kann mit seinen Bildschirmlösungen sogar 32 Zoll erreichen.

Bis die neuen IFE-Systeme in Flugzeuge eingebaut werden, wird noch einige Zeit vergehen. Thales hat angekündigt, mit American Airlines (A321 XLR) bereits 2023 abzuheben.

Bei Panasonic wird es wohl noch bis 2025 dauern. Zudem gibt es eine Partnerschaft mit dem Sitzhersteller Recaro. Der Economy-Sitz CL3810 wurde im Hinblick auf das neue IFE von Panasonic designed, kann aber auch andere IFE-Systeme aufnehmen. Als Airline-Launch-Partner nannte Panasonic Qatar Airways. Das Astrova-System soll dort in die kommenden Boeing 777X eingebaut werden.