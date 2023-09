Jour fixe auf airliners.de: Immer samstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftfahrtindustrie, MRO und Technik. Nichts verpassen: Das "Industrie & Technik"-Briefing gibt es für "airliners+"-Abonnenten als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

MRO

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA warnt nun vor nicht zugelassenen Komponenten in bestimmten CF6-Triebwerken von General Electric. Der Skandal um die vorsätzlich mit gefälschten Papieren verkauften Teile durch die Firma AOG Technics weitet sich aus. Weiterlesen

Wizz Air plant eine deutliche Reduzierung des Flugangebots aufgrund der "Pratt & Whitney"-Triebwerksprobleme bei den Airbus-Modellen A320 Neo und A321 Neo. Dabei wird eine Kapazitätsreduzierung von bis zu zehn Prozent erwartet. Weiterlesen

Ryanair könnte von den Triebwerksproblemen bei Pratt & Whitney profitieren, so eine Research Note von Bernstein – besonders in Mittel- und Osteuropa sowie in Spanien. Dagegen werden Airlines wie Wizz Air und Lufthansa die Auswirkungen besonders zu spüren bekommen. Weiterlesen

Lufthansa Technik steht kurz vor dem Teilverkauf an den Finanzinvestor Bain. Die Verhandlungen über die Mitspracherechte waren hart umkämpft. Nun steht eine endgültige Vereinbarung zwar noch aus, aber die Zuversicht über den Vertragsabschluss steigt. Weiterlesen

Lufthansa Technik Aero Alzey (LTAA), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Lufthansa Technik, hat im rheinland-pfälzischen Alzey eine neue 1500 Quadratmeter große Halle in Betrieb genommen, wie das Unternehmen mitteilt. Die neue Anlage befindet sich innerhalb des bestehenden LTAA-Geländes und wurde am 15. September eingeweiht. Weiterlesen

Industrie

Die FAA hat eine Ausnahmegenehmigung für die Zulassung der Boeing 737 Max 7 erteilt, obwohl das Überziehungskontrollsystem nicht alle sicherheitsrelevanten Anforderungen erfüllt. Kritiker sehen die Entscheidung als möglichen Präzedenzfall, der die Sicherheitsstandards beeinträchtigen könnte. Weiterlesen

Boeing 737 Max 7. © Boeing

Die FAA hat Boeings Umrüstungspläne für die 737-NG Triebwerkgondeln genehmigt. Betreiber müssen bis 2028 die Modifikationen vornehmen. Regulierungsbehörden weltweit könnten die Nachrüstung nun vorschreiben. Weiterlesen

Boeing erhöht seine Prognose für Flugzeuglieferungen nach China. Nach Ansicht des Flugzeugbauers treiben Wachstum und steigende Inlandsnachfrage den Bedarf an. Die Wiederaufnahme der 737-Max-Auslieferungen steht jedoch noch aus. Weiterlesen

Der Lilium Jet geht in die Produktion. Lilium hat die Rumpfmontage dafür bei Aciturri in Spanien in Auftrag gegeben. Beim eVTOL liegt demnach alles weiterhin im Zeitplan für den Erstflug mit Besatzung im kommenden Jahr. Weiterlesen

Netjets und Textron Aviation haben einen rekordverdächtigen Flottenvertrag über bis zu 1500 Cessna Citation Jets abgeschlossen. Netjets wird damit auch Erstkunde für das neueste Cessna-Citation-Flugzeug, welches bereits in zwei Jahren ausgeliefert werden soll. Weiterlesen

Airbus treibt seine Pläne für eine Umstrukturierung des Managements voran und die Spekulationen konzentrieren sich inzwischen auf einen möglichen neuen internen Chef für das Verkehrsflugzeuggeschäft. Die Entscheidung darüber soll in den kommenden Wochen fallen. Weiterlesen

Airbus soll Opfer eines Hacker-Angriffes geworden sein. Der Flugzeughersteller hat bereits Ermittlungen eingeleitet. Der Hacker soll persönliche Daten von über 3000 Angestellten von diversen Zulieferern erlangt haben. Weiterlesen

Zeroavia erhält finanzielle Unterstützung von namhaften Investoren, darunter Airbus. Gemeinsam wollen sie Wasserstoffantriebssysteme zertifizieren und in verschiedenen technischen Bereichen zusammenarbeiten. Die Finanzierungsrunde soll die Zertifizierung des ersten Wasserstoff-basierten Antriebs beschleunigen. Weiterlesen

Voltaero hat einen Testflug durchgeführt, bei dem der hybrid-elektrische Antrieb gänzlich mit Sustainable Aviation Fuel betrieben wurde. Dabei handelt es sich um "Excellium Racing 100" von Total Energies, einem Kraftstoff aus Resten der Weinindustrie. Weiterlesen

Die geplante Cassio 480. © Voltaero

Hybrid Air Vehicles (HAV) und BAE Systems untersuchen gemeinsam den Einsatz des Airlander 10. Das Unternehmen plant, den Airlander 10 ab 2026 kommerziell herzustellen und zieht bereits das Interesse verschiedener Branchen auf sich. Weiterlesen

GKN Aerospace hat kürzlich eine Vereinbarung mit Pratt & Whitney Canada für die Entwicklung des "Hochspannungs-Hochleistungs-Ewis" (Electrical Wiring Interconnection System) unterzeichnet, berichtet "Aerospace Testing International". Weiterlesen

ISS Aerospace teilt mit, einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 500.000 Pfund für die Entwicklung eines Drohnensystems erhalten zu haben. Das britische Unternehmen hat eine Auszeichnung für die Entwicklung eines turbinengetriebenen Schwerlast-UAV erhalten. Weiterlesen

Auf drei Flügen der indischen Fluggesellschaft Indigo kam es nach Ministeriumsangaben zu Triebwerksausfällen. Die betroffenen Flugzeuge waren mit Triebwerken von Pratt & Whitney ausgestattet. Das indische Ministerium für Zivilluftfahrt fordert nun eine Ermittlung der Ursache und die Daten weltweit zur Verfügung zu stellen. Weiterlesen

Bestellungen & Auslieferungen

Edelweiss wird ab Sommer 2025 insgesamt sechs Airbus A350 übernehmen. Ein Großteil der Flugzeuge war zuvor für Latam im Einsatz. Die sechs Airbus A350 sollen alle A340 ersetzen. Weiterlesen

Edelweiss Airbus A350. © Edelweiss

Bei Air France-KLM steht eine mögliche Bestellung von rund 50 Langstreckenflugzeugen an, bei der Airbus und Boeing um den Auftrag konkurrieren. Die geopolitische Lage in Europa sowie pünktliche Auslieferung spielen dabei eine wichtige Rolle. Weiterlesen

F&E

Neue Flugzeuge könnten die Klimawirkung drastisch reduzieren. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat sich mit den dafür nötigen Änderungen sowie den verschiedenen Flugkraftstoffen beschäftigt. Weiterlesen

ASQS, ein Unternehmen im Bereich Sicherheits-, Qualitäts- und Risikomanagement-Software für die Luftfahrt, hat eine langfristige strategische Partnerschaft mit Beams, einem KI-Insights-Anbieter, angekündigt. Ziel der Zusammenarbeit sei die Revolutionierung der Luftfahrtsicherheit durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Weiterlesen