Jour fixe auf airliners.de: Immer samstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftfahrtindustrie, MRO und Technik. Nichts verpassen: Das "Industrie & Technik"-Briefing gibt es für "airliners+"-Abonnenten als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Industrie

Bis 2029 soll die "Maeve 01" abheben. Die Designer setzen auf einen Cleansheet-Ansatz, der für die Zukunft weitere Verbesserungen erlauben soll. Mit der aktuellen Batteriedichte sollen immerhin schon Märkte mit 200 Millionen Fluggästen pro Jahr abdeckbar sein. Weiterlesen

Lufthansa Technik hat laut Mitteilung eine Lizenzvereinbarung mit Safran Nacelles unterzeichnet. Teil dessen sei die Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Leap-1A-Nacelles-Triebwerken des Airbus A320 Neo. Lufthansa Technik kann so künftig Garantiearbeiten, Reparaturen und Modifikationen durchführen, "die von Safran Nacelles garantiert werden"

Kunden von Airbus müssen sich auf Verzögerungen bei bestellten Flugzeugen vorbereiten, wie es aus Insider-Kreisen heißt. Betroffen sind laut den Quellen vor allem Maschinen des Typs A321 Neo. Weiterlesen

Trotz der neusten Probleme rund um die 737 Max, will Boeing nicht vom Plan abrücken, die Produktionsrate deutlich zu erhöhen. Schon im Sommer sollen mehr Max gebaut werden. Weiterlesen

Die Nachfrage im Luftverkehr erreicht nach Einschätzung aus der Branche langsam aber sicher wieder das Vorkrisenniveau. Doch die schleppende Erholung der Lieferketten machen den Airlines einen Strich durch die Planungen. Weiterlesen

Gemeinsam mit Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir begeht das Energieausrüstungsunternehmen "Ineratec" am Mittwoch offiziell den Spatenstich für die erste großindustrielle Power-to-Liquid-Anlage (PTL) in Frankfurt. Das teilt das Karlsruher Unternehmen mit. Die Anlage soll ab 2024 jährlich bis zu 2500 Tonnen nachhaltiges E-Fuel produzieren.

"Kuehne+Nagel", Atlas Air und die "SR Technics Gruppe" haben die strategische Partnerschaft"Sustainable Engine Alliance" gegründet. Das teilt "Kuehne+Nagel" mit. Die zielt darauf ab, die kollektive Umweltbelastung der Branche in den Lieferketten und Dienstleistungen zu reduzieren.

Triebwerkshersteller MTU hat seinen Umsatz im ersten Quartal deutlich steigern können und damit die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz konnte um über 30 Prozent gesteigert werden. Weiterlesen

Regionalflugzeugbauer ATR und das MRO-Softwareunternehmen Swiss-AS haben eine Partnerschaft bekannt gegeben. ATR sieht in der Zusammenarbeite eine weitere "Verbesserung der Digitalisierung des Wartungsmanagements von Fluggesellschaften", wie das Unternehmen erklärt.

In einer Kooperation haben Forschende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und die Technischen Universität München untersucht, welche Route ein Solarzeppelin nehmen müsste, um möglichst schnell und klimafreundlich von London nach New York zu fliegen. Das berichtet die Nürnberger Universität FAU.

Der chinesische Batteriehersteller CATL hat mit der "Condensed Battery" einen neuen Akku vorgestellt, der für die Luftfahrt geeignet sein soll. Den Angaben nach bietet der Akku Energiedichten von 500 Wattstunden je Kilogramm. Jetzt laufen Tests. Weiterlesen

Das Center for Hybrid Electric Systems Cottbus (Chesco) hat einen Förderbescheid in Höhe von rund 11,3 Millionen Euro erhalten. Hier sollen klimafreundliche Flugantriebe geplant, getestet und umgesetzt werden. Weiterlesen

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) will den Lärmpegel künftiger Flugzeuge senken und untersucht dazu die Auswirkungen unterschiedlicher Triebwerkspositionen am Rumpf. Im Rahmen eines EU-Projekts werden im akustischen Windkanal in Braunschweig auch neue Materialien durchgetestet, wie das DLR mitteilt.

Bestellungen & Auslieferungen

Michael O'Leary © dpa / Nicolas Maeterlinck

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/03/5fa8c400c06d92be-LKG1qX__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Nicolas Maeterlinck"} }

Ryanair-Chef Michael O'Leary sieht keine Anzeichen dafür, dass der derzeitige Boom bei den europäischen Reisenden stoppen sollte – im Gegenteil. Beim Thema 737-Max-Probleme muss die Airline jedoch Kürzungen vornehmen. Weiterlesen

Austrian Airlines erweitert ihre Langstreckenflotte um insgesamt zehn Boeing 787-9. Das teilt die österreichische Fluggesellschaft mit. Der erste "Dreamliner" soll Anfang 2024 in Wien landen und bereits im Sommerflugplan 2024 die bestehende Flotte auf 66 Flugzeuge erweitern.

Die taiwanesische Eva Air hat fünf weitere Boeing 787-9 bestellt. Das teilt die Fluggesellschaft mit. Damit erhöht sich die Anzahl der "Dreamliner" in der Eva-Flotte auf insgesamt 26 Flugzeuge, Die Auslieferungen der neuen Jets an die taiwanesische Fluggesellschaft sollen im Jahr 2025 beginnen und 2027 abgeschlossen sein.

Tata hat die Genehmigungen zur geplanten Fusion von Air India und Vistara beantragt. Die internationalen Marktauswirkungen könnten groß ausfallen – zumal neue Luftfracht-Pläne ans Licht kommen und neben Air India selbst auch Vistara weiteres Wachstum anstrebt. Weiterlesen