Industrie & Technik American will Überschalljets, Emirates-Chef will einen Airbus-"Superjumbo" und Condor will mehr Flugzeuge haben

Das wöchentliche airliners.de-Luftfahrttechnik-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit American Airlines, die bis zu 40 Überschalljets bei Boom bestellen will, dem Emirates-Chef, der einen "Superjumbo" von Airbus will, und Condor, die weitere Maschinen der A320-Neo-Familie least.