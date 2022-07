Jour fixe auf airliners.de: Immer samstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftfahrtindustrie, MRO und Technik. Nichts verpassen: Das "Industrie & Technik"-Briefing gibt es für "airliners+"-Abonnenten als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Bestellungen & Auslieferungen

Icelandair least zwei Boeing 737-8 Max bei BOC Aviation. Im Herbst 2023 sollen die Maschinen an die isländische Fluggesellschaft ausgeliefert werden, berichtet "Aerobuzz". Im Juni hatte Icelandair vier weitere Max bestellt. Nach Auslieferung der beiden bestellten Maschinen wird Icelandair eine Flotte von 20 Max-Flugzeugen betreiben.

Wie "Reuters" berichtet, ist der vorläufige Kaufvertrag von Qatar Airways über 50 Boeing-737-Max-Maschinen hinfällig geworden. Das hat Airbus in einem veröffentlichten Gerichtsdokument mitgeteilt. Der im Januar unterschriebene Vertrag ist Teil des anhaltenden Streits zwischen Airbus und Qatar Airways.

MRO

Dem Pilotenstreik bei der insolventen Airline SAS schließen sich nun auch 200 dänische Flugzeugmechaniker an. Sie wollen während des Streiks keine SAS-Maschinen warten. Die Airline versucht nun, ihre Maschinen im Ausland warten zu lassen. Weiterlesen

DC Aviation eröffnet einen neuen Hangar am Flughafen Oberpfaffenhofen. Wie der Businessjet-Betreiber mitteilt, soll am neu gegründeten Standort ab Ende Juli Aircraft Handling und Line Maintenance mit eigenem Personal für Kundenflugzeuge angeboten werden.

F&E

David L. Calhoun © Blackstone

Boeing-CEO David Calhoun schließt nicht aus, das Boeing 737-10-Max-Programm zu beenden. Sollte die FAA die neue Variante bis zum Ende des Jahres nicht zertifizieren, müsste Boeing das Cockpit des Flugzeugs umgestalten. Dadurch würden die Gemeinsamkeiten mit den anderen 737-Max-Varianten wegfallen – ein wichtiges Verkaufsargument für die Max-Familie. Weiterlesen

Das Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe (Acare) hat mit "Fly the Green Deal" eine neue europäische Vision zur nachhaltigen Luftfahrt veröffentlicht. Prof. Dr.-Ing. Dieter Scholz über Acare und warum es der Organisation so schwer fällt, realistische Visionen abzugeben. Weiterlesen