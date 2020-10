Industrie treibt Pläne für Elektroantriebe an Bugfahrwerken voran

Mit Elektromotoren am Bugfahrwerk könnten Flugzeuge viel Zeit, Geld und Emissionen einsparen – und Passagiere schneller am Ziel sein, schreibt die "Neue Zürcher Zeitung". Das Vorhaben gewinne derzeit trotz niedrigem Kerosinpreis an Fahrt.