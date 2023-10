Indonesien verklagt UK auf Anteil an Vergleich in Airbus-Bestechungsaffäre

Indonesiens Justizminister kündigte an, das britische Serious Fraud Office zu verklagen, um einen Teil der Zahlung des Vergleichs mit Airbus zu erhalten. Das südostasiatische Land sieht sich ebenfalls als Opfer des Bestechungsskandals und fordert Fairness.

Darstellung eines A330-200 in den Farben der Garuda Indonesia

Indonesien will das britische Serious Fraud Office verklagen, sagte Indonesiens Justizminister. Grund dafür sind die 991 Millionen Euro, die der Flugzeughersteller Airbus an die britische Regierung im Rahmen eines Vergleichs gezahlt hat.

Airbus, der weltgrößte Flugzeughersteller, stimmte der Zahlung als Teil eines Rekordvergleichs in Höhe von 3,6 Milliarden Euro mit Frankreich, Großbritannien und den USA zu. Die Einigung folgte dem Abschluss einer dreieinhalbjährigen strafrechtlichen Untersuchung von Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen.

Justizminister Yasonna Laoly sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Indonesien werde das britische Serious Fraud Office, das die Vorwürfe untersucht hatte, verklagen, um einen Teil des Vergleichs zu erhalten.

"Wir sind eines der Opferländer, wir wollen nur Fairness", sagte er und fügte hinzu, dass sich das südostasiatische Land mit seinem Anwalt in Großbritannien berate.

Der Minister fügte hinzu, dass Indonesien während der Untersuchung Beweise vorgelegt habe. Die "Financial Times" berichtete vor kurzem zum ersten Mal über seine Aussage. Das Serious Fraud Office reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar.