Indische Piloten gründen Vereinigung, um gegen Übermüdung zu kämpfen

Hunderte von Piloten indischer Fluggesellschaften wollen eine Vereinigung gründen, um gegen die Flugdienstvorschriften vorzugehen. Diese würden ihrer Meinung nach zu Übermüdung führen und die Sicherheit gefährden, nachdem ein Indigo-Pilot vor seinem Flug zusammengebrochen und gestorben war.

Ehemalige Piloten haben in den sozialen Medien und in Zeitungskolumnen öffentlich ihre Besorgnis darüber geäußert, dass die Airlines zwar innerhalb des gesetzlichen Rahmens operieren, diesen aber aufgrund des Booms im indischen Luftverkehr bis an seine Grenzen ausreizen.

Der plötzliche Tod eines Indigo-Piloten in der vergangenen Woche hat diese Besorgnis noch verstärkt. Dabei behauptet die größte indische Fluggesellschaft, dass der Pilot vor seinem Einsatz eine 27-stündige Ruhepause hatte und bei guter Gesundheit war.

Kapitän Shakti Lumba, ein pensionierter Vizepräsident von Indigo, hat die Unterstützung von Hunderten von Piloten gewonnen, die sich einer bereits bestehenden Gruppe von 600 Piloten anschließen wollen. So wollen die Piloten das Bewusstsein für das Problem der Übermüdung schärfen und ihre Besorgnis gegenüber Behörden und Fluggesellschaften zum Ausdruck bringen.

"Das Hauptaugenmerk der Gruppe wird auf der Einhaltung internationaler Standards und empfohlener Praktiken, der Flugsicherheit und der Übermüdung von Piloten liegen, die eine eindeutige und aktuelle Gefahr für die Sicherheit des Flugbetriebs in Indien darstellt", sagte Lumba, der seit 2005 am Aufbau des Indigo-Betriebs beteiligt ist. Die indische Luftfahrtbehörde hat auf eine Anfrage von Reuters nicht reagiert.

Keine Unterscheidung zwischen Tag und Nacht

In Indien gibt es bei den Dienstzeiten keine Unterscheidung zwischen Tag und Nacht, und Piloten dürfen 13 Stunden innerhalb von 24 Stunden im Dienst sein.

Während die Übermüdung von Piloten ein weltweites Problem ist, steht Indien als der am schnellsten wachsende Luftverkehrsmarkt der Welt im Mittelpunkt des Interesses. Hier wurden hunderte neuer Flugzeuge von Indigo und der zur Tata-Gruppe gehörenden Air India bestellt.

Etwa ein Dutzend indischer Piloten, mit denen Reuters in den letzten Wochen gesprochen hat, äußerten sich nicht nur über die Arbeitszeiten besorgt. Auch über die Flugpläne, die ihrer Meinung nach unregelmäßig sind und manchmal durch aufeinanderfolgende Abflüge in der Nacht ohne ausreichende Ruhezeiten noch verschlimmert werden, wurde sich beklagt.

Eine von Reuters durchgeführte Untersuchung einer Chat-Gruppe mit mehr als 400 Piloten ergab, dass der Stress nach dem Tod des Indigo-Piloten zugenommen hat. Ein Pilot schrieb "aufeinanderfolgende Mitternachtsflüge sind ein Killer", während ein anderer meinte "es ist an der Zeit, die Dinge zu reparieren, die die indische Luftfahrt krank machen".

Die indische Airline Vistara erklärte gegenüber Reuters, dass der Umgang mit Müdigkeit – die nach eigenen Angaben zu den niedrigsten in der Branche zählt – weiterhin eine "wichtige Priorität" sei. Vistara sagte, dass die Dienstzeiten der Piloten innerhalb der Standards geplant werden, um unvorhergesehene Unterbrechungen zu vermeiden.

Indigo, die täglich 1900 Flüge durchführt, erklärte, dass sie über ein umfassendes Müdigkeitsmanagementsystem verfüge. Dieses würde verschiedene Parameter in Übereinstimmung mit internationalen Best Practices überwachen.

Der indische Luftfahrtminister Jyotiraditya Scindia erklärte im März gegenüber Reuters, dass die Regierung Indien zu einem globalen Luftfahrtdrehkreuz machen wolle und eine "Explosion des Luftverkehrs" erwarte.