Indische Kartellbehörde stimmt Fusion von Air India und Vistara zu

Trotz Bedenken der indischen Wettbewerbskommission stimmen die indischen Kartellbehörden der Fusion zwischen Air India und Vistara zu. Im nächsten Schritt folgen nun Genehmigungsverfahren in den wichtigsten Auslandsmärkten.

Eine Boeing 787 der Air India in der neuen Lackierung.

Die indischen Kartellwächter haben die Fusion von Vistara und Air India genehmigt. Das teilten die Behörden jetzt in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform "X" mit.

Gleichzetig erteilten die Kartellbehörden auch Singapore Airlines die Erlaubnis, Anteile an dem neuen Unternehmen zu erwerben.

Die indische Wettbewerbskommission (Competition Commission of India, CCI) hatte zuvor die im November letzten Jahres angekündigte Fusion untersucht und Bedenken geäußert.

Demnach würde das Unternehmen nach dem Zusammenschluss eine Monopolstellung auf verschiedenen Routen einnehmen.

Die erste Prüfung der CCI hatte ergeben, dass der Marktanteil der Tata-Gruppe in mindestens sieben Inlandsmärkten mehr als 50 Prozent betragen könnte, was wettbewerbsrechtliche Bedenken aufwerfe, so Quellen gegenüber Reuters im vergangenen Monat.

Die Fusion von Air India mit Vistara, einem Joint Venture der Tata-Gruppe und Singapore Airlines, soll vor allem eine Herausforderung für den lokalen Rivalen und Marktführer Indigo darstellen.

Große Zusammenschlüsse von Fluggesellschaften werden in der Regel von den großen Märkten, auf denen sie weltweit tätig sind, genau beobachtet.

Vistara und Air India fliegen beide internationale Routen wie London und Dubai und benötigen auch kartellrechtliche Genehmigungen in diesen Ländern. Nach der Genehmigung in Indien können nun die Genehmigungsverfahren unter anderem in Europa beginnen.