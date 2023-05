Indische Go First meldet Insolvenz an und gibt Pratt & Whitney die Schuld

Indiens drittgrößte Fluggesellschaft Go First hat Insolvenz angemeldet und gibt dafür dem Triebwerkshersteller Pratt & Whitney die Schuld. Dabei rächt sich auch das Geschäftsmodell der Ultra-Billigairline.

Go First Airbus A320 Neo ohne Triebwerke.

Die finanziell angeschlagene indische Fluggesellschaft Go First hat Insolvenz angemeldet. Die drittgrößte Airline des Subkontinents macht dafür "fehlerhafte" Triebwerke von Pratt & Whitney (P&W) verantwortlich, wodurch etwa die Hälfte der Flotte stillgelegt werden musste.

Das Unternehmen schuldet seinen Gläubigern 65,21 Milliarden Rupien (rund 720 Millionen Euro) und hat nun "alle finanziellen Mittel aufgebraucht", wie es in seinem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim National Company Law Tribunal (NCLT) heißt.

Go First hatte im vergangenen Monat 4118 Flüge gestrichen, von denen 77.500 Passagiere betroffen waren, und warnte vor weiteren Stornierungen, "wenn keine dringenden Maßnahmen ergriffen werden, um zu überleben und das Problem zu lösen", heißt es in der Mitteilung.

"Die Verschlechterung der finanziellen Leistung des Unternehmens wurde auch durch den Ausbruch von Covid-19 verschärft, der zu lähmenden Einschränkungen im Flugverkehr und bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel führte", so die Mitteilung. Die Notlage von Go First ist auch ein Rückschlag für das Ziel von Premierminister Narendra Modi, Indien zu einem globalen Luftfahrtdrehkreuz wie Dubai oder Singapur zu machen.

Die Insolvenz kommt in einer Zeit, in der die größere inländische Konkurrentin Indigo mit Boeing und Airbus über Rekordaufträge für Jets verhandelt, um die steigende Nachfrage nach Corona zu befriedigen. Air India hat sogar bereits groß eingekauft.

Vor der Covid-19-Pandemie war Go First nach eigenen Angaben eine der wenigen profitablen Fluggesellschaften in einem Land, das für seine äußerst preissensiblen Kunden bekannt ist und in dem in den letzten elf Jahren zwei große Airlines in Konkurs gegangen sind.

Das Ultra-Low-Cost-Modell des Unternehmens und die fast vollständige Konzentration auf einen einzigen Flugzeugtyp halfen dem Unternehmen in dieser Zeit, Geld zu verdienen.

Zumindest bis zu jenem Zeitpunkt, als sich die Triebwerksprobleme, die vor etwa fünf Jahren begannen, verschlimmerten. Dadurch musste die Airline in den letzten drei Geschäftsjahren schwere Verluste hinnehmen.

Etliche Airbus A320 Neo am Boden

Im April musste Go First mehr als die Hälfte ihrer 54 Airbus A320 Neo mit P&W-Triebwerken am Boden lassen, im Jahr 2020 waren es nur noch 31 Prozent, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Reuters einsehen konnte. Die Triebwerksausfälle haben Go First 108 Milliarden Rupien (rund 1,19 Milliarden Euro) an entgangenen Einnahmen und Ausgaben gekostet, heißt es.

Auch Indigo musste Flugzeuge am Boden lassen, weil ihre P&W-Triebwerke Probleme machten. Aber dank ihrer größeren Flotte mit verschiedenen Triebwerken und mehr finanziellen Spielraum konnte sie die Probleme besser bewältigen als Go First.

P&W sagte indes in einer Erklärung, dass man sich dem Erfolg seiner Kunden verpflichtet fühle und dass "wir weiterhin den Lieferplänen aller Kunden Priorität einräumen".

Ziel ist die Wiederbelebung, nicht der Verkauf

Go First hatte 2005 den Betrieb aufgenommen und gehört der Wadia-Gruppe, einem der ältesten indischen Konglomerate. Die Wadias werden sich unterdessen nicht aus der Airline zurückziehen und suchen nach einer Lösung mit P&W, wie Go First-Chef Kaushik Khona in einem Interview erklräte. Und Khona fügte hinzu, dass das Insolvenzverfahren darauf abziele, die Airline wiederzubeleben und nicht, sie zu verkaufen.

Die Wadia-Familie habe in den vergangenen drei Jahren 32 Milliarden Rupien (rund 350 Millionen Euro) in die Fluggesellschaft gesteckt, 75 Prozent davon im vergangenen Jahr, so Go First.

"Die Wadia-Gruppe, insbesondere ihr Vorsitzender Nusli Wadia, hat immer versucht, das Unternehmen und den Flugbetrieb auf einer normalen Basis weiterzuführen", sagte Khona. "Es gibt keinerlei Absichten der Wadia-Gruppe, sich zurückzuziehen oder auszusteigen."