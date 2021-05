Indische Corona-Varianten werden zu Sorgenkandidaten

Es hatte sich schon im letzten airliners.de-Lagebericht abgezeichnet: Die indischen Varianten (B.1.617.x) von Sars-Cov-2 sind für die Luftfahrt keine guten Nachrichten. Mit zunehmenden Daten bestätigt sich dies immer mehr. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stufte deshalb diese Woche Varianten innerhalb der B.1.617-Familie zu "Variants of Concern" (VOC) ein.

Diese besorgniserregenden Varianten wurden auch im letzten RKI-Varianten-Bericht erwähnt (PDF vom 12. Mai). Seit der Kalenderwoche 17 fällt die Variante auch hierzulande auf - bei fallender Inzidenz und auf einem niedrigen Niveau von nur zwei Prozent.

Das zeigt, wie vernetzt Indien mit der Welt ist und welche potenziellen Probleme entstehen können, wenn die Varianten bereits hierzulande entdeckt werden können. Wohlgemerkt bei strengen Kontrollen und starken Einschränkungen.

Die europäische Seuchenschutzbehörde ECDC hat in dieser Woche ebenfalls einen Bericht zu den neuen Varianten veröffentlicht und schließt sich der Einstufung der WHO nicht an (PDF vom 11. Mai). Laut ECDC sind die Daten noch nicht schlüssig genug, um eine Einstufung als VOC zu rechtfertigen. Stattdessen bleiben es "Variants of Interest", die genauer beobachtet werden.

Temperaturmessung in Indien. © Adobe Stock / Lakshmiprasad

Das Vereinigte Königreich, mit seinen starken Verbindungen zu Indien, klassifiziert hingegen nur die Variante B.1.617.2 als VOC. Mit rund 800 Fällen zwischen dem 5. und 12. Mai ist die Variante statistisch sehr auffällig. Zum Vergleich, die englische Variante (501Y.V1/B.1.1.7), die in Europa längst dominant ist, kommt auf etwa 9000 Fälle. Zahlreiche Experten warnen bereits, dass die B.1.617-Familie dominant werden könnte.

Für den interkontinentalen Verkehr führt das bereits zu Problemen. Die Einreise aus Indien nach Deutschland ist beispielsweise seit Ende April nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich. Das für den Südostasien-Verkehr wichtige Drehkreuz Singapur wird am kommenden Montag sogar wieder starke Einschränkungen in der Öffentlichkeit einführen, nachdem es zu mehreren Infektionsclustern kam.

B.1.617-Cluster am Flughafen Changi auch bei Geimpften

Aktuell ist etwa ein Cluster im Umfeld des Flughafens für Singapur-Verhältnisse sehr groß. Bemerkenswert an dem Cluster ist, dass auch vollständig geimpfte Personen Symptome zeigten und mit hoher Wahrscheinlichkeit das Virus verbreiten. Es ist aber davon auszugehen, dass geimpfte Personen die Krankheit sehr viel leichter überstehen, trotz der neuen Variante. Noch ist allerdings unklar, welche B.1.617-Variante dafür verantwortlich ist.

Ein weiterer Cluster im Umfeld eines Krankenhauses in Singapur wird direkt auf die Variante B.1.617.2 zurückgeführt. Das sind starke Hinweise, dass sich die indische Variante schwerer unter Kontrolle bringen lässt. Das sehr vorsichtige Singapur hat sehr strenge Einreisevorschriften, die eigentlich ein Durchbrechen des Virus sehr unwahrscheinlich machen. Zumal die Quarantäne ohne Tests bei drei Wochen liegt.

Die aus Indien stammenden Varianten zeigen damit eine sehr schnelle Verbreitung. In Europa sogar schneller etwa als die ebenfalls als VOC eingestuft 501.Y.V3/P.1 aus Brasilien. Ob das mit einer höheren Ansteckungsgefahr zusammenhängt oder einfach mit der stärkeren Vernetzung Indiens mit der Welt ist noch nicht abschließend geklärt. Genauso ist noch unklar, welche Auswirkungen die neue Variantenfamilie auf den Krankheitsverlauf hat. Es fehlen Daten. Die Daten aus Indien sind aufgrund des am Limit stehenden Gesundheitssystems nicht vergleichbar, da es oftmals nicht mal mehr zu einer Behandlung kommt.

Sorgen mach allerdings, was die ECDC berichtet: Die indische Variante schafft den Konkurrenzkampf mit der englischen Variante, die bisher zumindest in Europa, alle anderen Varianten verdrängen konnte. Die spanische Variante 20A.EU1 ist beispielsweise fast nicht mehr zu finden. Es gibt aber Hoffnung, dass die Variante geimpfte Personen nicht so stark betrifft. Zumindest für die Variante B.1.617.1 gibt es dafür schon erste Daten. Bei der kritischen Variante B.1.617.2 ist der ECDC keine Forschung bisher bekannt. Hier heißt es Abwarten und viele Länder werden versuchen so lange das Virus bereits an der Grenze abzuwehren. Mit den bekannten Auswirkungen auf die Luftverkehrsbranche.