Indien vs. China: Wie sich der Luftfahrt-Fokus nach der Pandemie verschiebt

Indien entwickelt sich zum wichtigsten touristischen Quellmarkt in Asien – und wie geht es mit China weiter? Obwohl die strengen Corona-Maßnahmen gefallen sind, bleibt das Wirtschaftswachtum unter den Erwartungen. Die Frage ist: Wie lange?

Indien sei das neue "Lieblingsland" der Lufthansa. Das sagte zumindest Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr laut einem Bericht der Zeitung "The Hindu" am Rande der Iata-Jahresversammlung Anfang des Monats in Istanbul.

Doch was ist mit China, der vor Corona wichtigsten Luftfahrtdestination im Osten?

Während sich Indien derzeit wirtschaftlich stark erholt, kam Chinas Wirtschaft zuletzt etwas ins stocken.

Viele hatten mit einem starken Comeback der chinesischen Wirtschaft gerechnet, sobald die strikten Corona-Maßnahmen fallen gelassen würden, wie die FAZ kürzlich einordnete.

Zentralbankchef Yi Gang muss nun jedoch zurückrudern – zunächst gut in Schwung gekommen bleibt das Wirtschaftswachtum unter den Erwartungen.

Die Nachfrage aus dem Ausland nach chinesischen Gütern bleibt weiter schwach. Allein im vergangenen Mai lag der Wert der exportierten Güter 7,5 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Von Seiten der chinesischen Regierung wird dennoch weiter Zuversicht gepredigt. Laut dem von der chinesischen Regierung Anfang 2021 veröffentlichten Plan für das Verkehrsnetz sollen bis 2035 insgesamt 400 Flughäfen in Betrieb sein - ein deutlicher Anstieg gegenüber den 241 im Jahr 2020.

Die Airlines selbst sind ebenfalls zuversichtlich. Seit sich China nach den strengen Corona-Maßnahmen wieder für den Tourismus geöffnet hat, haben die drei größten Fluggesellschaften Chinas ihre Verluste im ersten Quartal verringern und ihr Angebot erheblich ausweiten können.

Obwohl sich der Inlandsreiseverkehr in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt erholt hat, liegen die internationalen Flüge laut Flight-Master-Daten nur bei einem Drittel des Niveaus vor der Pandemie, was eine breitere Erholung des Sektors verhindert.

Die Bedeutung Chinas für die Luftfahrt wird den Annahmen nach aber wieder wachsen.

Auch Airbus macht sich wenig Sorgen. Der Flugzeughersteller prophezeit der chinesischen Luftfahrt in den kommenden 20 Jahren ein durchschnittliches Wachstum von 5,3 Prozent. Zum Vergleich: Den globalen Durchschnitt erwartet Airbus bei 3,6 Prozent.

Insgesamt erwartet Airbus daher eine Nachfrage die bis zu knapp 8500 neuen Flugzeugen in diesem Zeitraum reichen soll – 20 Prozent der gesamten globalen Nachfrage nach Flugzeugen. Konkurrent Boeing erwartet eine ähnliche Entwicklung.

Doch an Indiens Ausblick kommt China nicht heran. Airbus erwartet hier bis 2040 ein durchschnittliches Wachstum von 6,2 Prozent. Damit lässt Indien alle anderen großen Weltwirtschaften hinter sich. In Sachen neuer Flugzeuge ist Airbus allerdings vorsichtiger. Für Indien schätzt der europäische Flugzeugbauer den Absatzmarkt auf 2200 Maschinen bis 2040.

Beide Länder sind also unter den wichtigsten Zukunftsmärkten. Obwohl im Moment alles nach Indien schielt, wird auch China wohl wieder stärker in den Fokus rücken.