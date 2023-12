Indien untersucht Flugzeug mit Verdacht auf Menschenhandel

Indien untersucht, wie 303 Inder auf einem gecharterten Flugzeug nach Nicaragua gelandet sind, das wegen des Verdachts auf Menschenhandel in Frankreich gestoppt wurde. Die Zahl der illegalen Einwanderungen von Indern in die USA hat sich in den letzten drei Jahren verdreifacht.

New York: Ein elektronisches Bildschirmbild der Freiheitsstatue begrüßt ankommende Reisende auf einer Rolltreppe im Terminal B des Flughafens LaGuardia.

Indien hat eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, wie 303 Inder an Bord eines gecharterten Flugzeugs gelangen konnten, das letzte Woche in Frankreich wegen des Verdachts auf Menschenhandel am Boden gehalten wurde, teilten die Behörden im westindischen Bundesstaat Gujarat mit.

Nach einem Hinweis eines anonymen Informanten verhinderten die französischen Behörden am vergangenen Freitag, dass das Flugzeug nach einer Zwischenlandung zum Auftanken auf dem Flughafen Vatry im Nordosten Frankreichs zu seinem angegebenen Ziel Nicaragua fliegen konnte. Das Flugzeug war in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gestartet und hatte unter anderem elf unbegleitete Minderjährige an Bord. 276 der 303 der Passagiere kehrten nach Indien zurück.

Sanjay Kharat, ein ranghoher Polizeibeamter aus Gujarat, sagte, dass die Behörden die Namen und Adressen von 21 Personen aus dem Bundesstaat erhalten haben, die sich auf dem Flug befanden, und dass die Ermittler versuchen, herauszufinden, wer ihre Reise ermöglicht hat.

"Unsere Teams haben bereits mit einigen von ihnen (oder ihren Familienangehörigen) gesprochen", sagte er.

Kunde unbekannt

Der Flug wurde von der rumänischen Fluggesellschaft Legend Airlines durchgeführt. Ihre Anwältin Liliana Bakayoko lehnte es ab, den Namen des Kunden zu nennen, der das Flugzeug gechartert hatte, und berief sich dabei auf vertragliche Vertraulichkeit.

Ein Beamter des indischen Innenministeriums, der anonym bleiben wollte, sagte gegenüber Reuters, dass die Registrierung des gecharterten Fluges und "die Personen, die diese ganze Verflechtung betreiben", identifiziert worden seien, wollte sich aber nicht näher dazu äußern.

Die französischen Behörden haben zwei der Passagiere als "unterstützte Zeugen" eingestuft, nachdem gegen sie wegen des Verdachts auf Menschenschmuggel ermittelt wurde. 25 weitere sind in Frankreich geblieben, um Asyl zu beantragen. In Frankreich ist der Status "unterstützter Zeuge" ein Zwischenstatus zwischen dem eines Zeugen und dem eines angeklagten Verdächtigen.

Der Beamte des indischen Innenministeriums sagte, dass auch die indischen Einwanderungsbehörden befragt wurden, um herauszufinden, ob Kinder Indien ohne Begleitung verlassen haben.

Zahl der illegalen Einwanderungen verdreifacht

"Alle diese Menschen sind zu unterschiedlichen Zeiten in den VAE gelandet und sind mit demselben Flugzeug abgereist. Sie hatten legale Touristenvisa für die Einreise nach Dubai", sagte der Beamte gegenüber Reuters.

Das Flugzeug wurde in Frankreich aufgehalten, einen Tag nachdem das US-Außenministerium angekündigt hatte, Visabeschränkungen für Personen zu erlassen, die Charterflüge nach Nicaragua für Migranten auf dem Weg zur Grenze zwischen den USA und Mexiko durchführen.

Nach Angaben der US-Zollbehörde hat sich die Zahl der Inder, die bei der illegalen Einreise in die USA erwischt wurden, in den letzten drei Jahren verdreifacht. Zwischen Oktober 2022 und September 2023 haben die US-Behörden 96.917 Inder aufgegriffen, drei Jahre zuvor waren es noch 30.662.