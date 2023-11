Indien ermittelt gegen Golf-Carrier wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung

Die indischen Steuerfahndungsbehörden ermitteln bereits seit einiger Zeit wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung durch Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten. Dabei geht es vor allem um angeblich gefälschte Vorsteuergutschriften. Dazu wurden Durchsuchungen in den indischen Büros mehrerer Fluggesellschaften durchgeführt.

Laut dem Directorate General of GST Intelligence (DGGI), der für Steuerhinterziehung zuständigen indischen Strafverfolgungsbehörde, wurden zwischen April 2020 und September bereits mehr als 6000 Fälle von Steuerhinterziehung mit einem Gesamtvolumen von 57 Milliarden Rupien (rund 630 Millionen Euro) aufgedeckt.

Aktuell konzentrieren sich die Ermittlungen der Behörde zufolge auf Qatar Airways. Ein Sprecher erklärte, die Ermittlungen gegen die katarische Fluggesellschaft befänden sich noch im Anfangsstadium. Das DGGI habe im Oktober allerdings bereits Durchsuchungen in Geschäftsräumen von Qatar Airways durchgeführt und Dokumente eingefordert.

Aktuell fliegt Qatar Airways 13 Ziele in Indien an und bietet insgesamt 120 Hin- und Rückflüge pro Woche mit 24.500 Sitzen in beide Richtungen an.

Weitere Nahost-Fluggesellschaften, die Indien aus dem Nahen Osten anfliegen, sind Emirates, Etihad Airways, Air Arabia, Saudia, Air Arabia Abu Dhabi, Kuwait Airways, flynas, Jazeera Airways, Flydubai, Iraqi Airways und Fly Baghdad.

Politische Spannungen

Der größte Teil des internationalen Flugverkehrs in Indien wird von Fluggesellschaften aus den Golfstaaten abgewickelt. Dem will Indien derzeit mit politischen Maßnahmen entgegenwirken. Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten Indien zuletzt gedrängt, die zulässige Anzahl der Sitzplätze zwischen den beiden Ländern um 50.000 pro Woche zu erhöhen, was Indien ablehnte.

Entsprechend angespannt sind die Verhältnisse mit den Golf-Staaten. In Bezug auf Katar ist Indien allerdings bei der Lieferung von Flüssigerdgas abhängig. Gleichzeitig belastet die Festnahme von acht ehemalige Angehörige der indischen Marine in Katar die Beziehungen zwischen den Ländern. Die Inder sind in Katar zum Tode verurteilt worden, nachdem sie im August 2022 unter nicht näher bezeichneten Vorwürfen verhaftet und verurteilt worden waren.

Hinweis: Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.