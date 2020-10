Über den Autor Thomas Rietig ist freier Journalist und Blogger in Berlin. Einer seiner Schwerpunkte ist die Verkehrspolitik mit jahrzehntelanger Erfahrung als Nachrichtenjournalist bei der Associated Press. In seiner airliners.de-Mobilitätskolumne "Schiene-Straße-Luft" vergleicht er die Luftverkehrswirtschaft mit anderen Verkehrsträgern. Unter schienestrasseluft.de bloggt Rietig journalistisch und unter etwashausen.de satirisch. Kontakt: thomas.rietig@rsv-presse.de

Da in Corona-Zeiten fast alle Geschichten mit "Eigentlich..." anfangen, schließen wir uns diesem Brauch an: Eigentlich ist das hier eine Buchbesprechung, denn der Bausatz hat eine ISBN-Nummer – wohl wegen der Broschüre, deren Text in Deutsch oder Englisch keine neuen BER-Witze birgt, aber die soll es ja jetzt auch nicht mehr geben.

Wir finden eine Zeittafel ab 1909, als der Flughafen Johannisthal eröffnet wurde, ein Porträt des Flughafen-Namenspatrons Willy Brandt, einen kurzen Abriss der Baugeschichte und ein paar Baustellenbilder. Keine Überraschungen also. Daher besprechen wir jetzt lieber den zugehörigen Bausatz.