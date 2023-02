ILA Berlin Airshow findet auch 2024 am BER statt

ILA-Impressionen am 14.9.2012

Die ILA kann wie geplant auch 2024 am Flughafen Berlin-Brandenburg stattfinden. Der Weg für die kommende Berlin Air Show sein nun formal geebnet, teilten die Veranstalter am Montag mit.

Die Großveranstaltung soll den Angaben nach vom 5. bis 9. Juni auf dem BER-Messegelände in Selchow stattfinden. Die ILA werde sich als "wichtigste Branchenmesse für Innovation, neue Technologien und Nachhaltigkeit" positionieren.

Eine entsprechende Rahmenvereinbarung für die Air Show ist den Angaben nach bereits unterzeichnet worden. Mit den Bereichen Aviation, Space, Defence/Security sowie Supplier decke die ILA die gesamte Wertschöpfungskette der Branche ab, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der fünf Messe-Partner.

Die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, das Brandenburger Wirtschaftsministerium, die Berliner Flughafengesellschaft, der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) sowie die Messe Berlin hatten sich bereits 2019 grundsätzlich darauf geeinigt, zwischen 2022 und 2030 alle vier Jahre eine Berlin Air Show stattfinden zu lassen.

Neues Konzept seit 2022

Die Berlin Air Show sollte dabei nach einer Corona-Pause im Jahr 2020 allerdings mit einem neuen Konzept starten. So wurden die Konferenzen in umliegende Hotels ausgelagert, weil im Zuge der BER-Betriebsaufnahme einige Hallen am BER-Messezentrum nicht mehr zur Verfügung standen.

Auch das Messe-Flugprogramm der ILA musste sich 2022 erstmals in den vollen Sommerflugbetrieb am BER eingliedern und wurde deutlich abgespeckt, was zu großen Kosteneinsparungen führte, aber auch zu weniger Besuchern.

Vor Corona kamen zuletzt 180.000 Menschen auf die Messe, 2022 waren es nur rund 72.000. Die Veranstalter zogen dennoch eine positive Bilanz. Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung seien in der Mitte der Gesellschaft angekommen, hob der BDLI nach der Veranstaltung hervor.