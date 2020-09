IHK Bielefeld bleibt beim Paderborner Flughafen an Bord

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer in Bielefeld hat beschlossen, dass die IHK auch bei einer neustrukturierten Flughafengesellschaft einen Anteil übernehmen kann, berichtet "Radio Gütersloh". Der Flughafen befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten und denkt über eine Insolvenz in Eigenverwaltung nach.