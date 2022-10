as

Kurzmeldung IHG eröffnet Anfang 2023 ein Holiday Inn Express am Flughafen Düsseldorf

Im Laufe des vierten Quartals bekommt der Flughafen Düsseldorf weitere Hotelkapazitäten in der Nähe. Wie die Intercontinental Hotel Group bekannt gibt, wird in Flughafennähe ein Holiday Inn Express eröffnet. Reservierungen nimmt das Hotel allerdings aktuell nur für Zimmer ab dem 31. Januar 2023 an.