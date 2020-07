IG Metall ruft zum Protest gegen Stellenabbau bei Airbus auf

Gegen den drohenden Stellenabbau beim Flugzeugbauer Airbus will die IG Metall am Mittwoch protestieren. Öffentliche Aktionen wie Kundgebungen, Demonstrationen und Menschenketten seien an den Standorten Finkenwerder, Stade, Bremen, Nordenham und Varel geplant.