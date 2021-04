IG Metall kündigt harten Kampf gegen Airbus' Umbaupläne an

Airbus will Arbeiten an den deutschen Standorten abseits Hamburgs in einer neuen Tochterfirma zusammenfassen. Die zuständige Gewerkschaft ist entsetzt und kündigt entschiedenen Widerstand an. Die Angst vor weiteren Einschnitten ist groß.