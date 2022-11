IG Metall erwägt deutlich längere Warnstreiks

Zwei Tage vor der vierten Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall ihre Warnstreiks im Norden mit gebremster Kraft fortgesetzt. Bei den Flugzeugbauzulieferern Diehl Aviation in Hamburg und Vincorion Advanced Systems in Wedel (Kreis Pinneberg) hätten sich insgesamt mehr als 300 Beschäftigte an Aktionen beteiligt, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit.

In der vorigen Woche hatten in den fünf Bundesländern des Bezirks Küste mehr als 24.400 Beschäftigte aus 130 Betrieben die Arbeit niedergelegt.

IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich und die Verhandlungsführerin des Arbeitgeberverbandes Nordmetall, die Personalchefin der Bremer Werftgruppe Lürssen, Lena Ströbele, setzen sich am Donnerstag in Hamburg zur vierten Runde an den Verhandlungstisch.

Die Gewerkschaft verlangt für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten dauerhaft acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten in den bislang regional geführten Verhandlungen jeweils Einmalzahlungen von 3000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die Einmalzahlung soll steuer- und abgabenfrei direkt bei den Beschäftigten ankommen.

Die Tarifverträge für die 3,9 Millionen Metaller in Deutschland liefen im September aus. Sollte diese Woche keine Annäherung gelingen, droht die IG Metall in den kommenden Wochen mit deutlich längeren Warnstreiks. Auch über eine Urabstimmung und unbefristete Streiks wird diskutiert.

Keine Bewegung in ersten Gesprächen

Bereits am Dienstagnachmittag wollten die Tarifparteien in Bayern und Baden-Württemberg ausloten, ob Bewegung in den Konflikt kommen kann. Parallel zum Bezirk Küste wird auch in der Mittelgruppe (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) sowie dem großen Tarifbezirk Nordrhein-Westfalen verhandelt.

Auch die vierte Verhandlungsrunde am Dienstag brachte in Bayern keine Einigung oder deutliche Annäherung zwischen Arbeitgebern und der IG Metall. "Wir sind rausgegangen, wie wir reingegangen sind", sagte der IG-Metall-Verhandlungsführer Johann Horn. Die Gewerkschaft will nun die Warnstreiks ausweiten. Für den Mittwoch plant sie Aktionen in 50 Betrieben in Bayern, unter anderem bei Airbus und MTU.

Von der Arbeitgeberseite hatte es - anders als von der Gewerkschaft gefordert - kein konkretes Angebot für eine prozentuale Erhöhung der Einkommen gegeben. "Wir haben uns in den Verhandlungen ein bisschen verhakt", sagte die Verhandlungsführerin der Arbeitgeber, Angelique Renkhoff-Mücke. An der ein oder anderen Stelle sei man weitergekommen. Im Moment sei aber keine Seite bereit nachzugeben. Sie gehe aber davon aus, "dass wir auch diese Tarifrunde irgendwann beenden werden".

Ein konkreter Verhandlungstermin für die fünfte Runde wurde am Dienstag nicht genannt. Man werde sich bald auf einen einigen, hieß es.