Die Ideen der Parteien zur Luftfahrt vor der Wahl in Baden-Württemberg

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) antwortet am 25.09.2012 im Landtag in Stuttgart bei einer Regierungs-Pressekonferenz gestikulierend auf Fragen von Journalisten.

Am kommenden Wochenende finden die Landtagswahlen in Baden-Württemberg statt. Als einziges von den Grünen regiertes Flächenland können die dortigen Ansätze in der Luftverkehrspolitik einen Hinweis auf die Konflikte in einer kommenden Bundesregierung geben. Sollten die Grünen an dieser beteiligt sein, stehen die Chancen auf einen grünen Verkehrsminister gut. Ein Blick auf die Vorstellungen zur Luftfahrt in den Wahlprogrammen der im Landtag vertretenen Parteien. Natürlich ohne Wahlempfehlung.

Bündnis 90/ Die Grünen:

Die seit 2016 größte Partei im BaWü-Landtag regiert mit Winfried Kretschmann als Ministerpräsident bereits seit zehn Jahren und macht keinen Hehl daraus, den Luftverkehr einschränken zu wollen, wofür eine Reihe Maßnahmen vorgeschlagen werden. Die Grünen machen gleich zu Beginn ihrer Vorstellungen zur Luftfahrt in ihrem Wahlprogramm klar, dass für sie der Bau einer zweiten Start- und Landebahn am Stuttgarter Flughafen nicht infrage kommt. Vielmehr gelte es den "Flugverkehr einzudämmen und klimaschädliche Subventionen zu stoppen."

Aus dem Landesetat dürfe es daher keine Finanzhilfen für Regionalflughäfen geben. Das für 2024 geplante EU-Beihilfeverbot für Regionalflughäfen solle bereits in der kommenden Legislaturperiode im Land umgesetzt werden. Ein Wink auch an den Flughafen Friedrichshafen, der sich infolge der Corona-Krise in ein Schutzschirmverfahren begeben musste und derzeit an der Neustrukturierung arbeitet.

Auch die weitere Subventionierung der Flugsicherung für Regionalflughäfen wollen die Grünen verhindern. Zudem sollten sich Flughafengebühren künftig "stärker an den realen Klimakosten des Fliegens" orientieren. Bei der Staffelung von Start- und Landegebühren soll eine CO-2-Komponente eingeführt werden.

Auf Bundesebene wolle man sich zudem für ein Ende innerdeutscher Flüge einsetzen. " Die Verkehrswende hin zu klimafreundlicher und nachhaltiger Mobilität ist überfällig. Die Wirtschaft wird einen umfassenden Transformationsprozess durchlaufen. Wir alle werden unsere Mobilitätsmuster und unser Mobilitätsverhalten nachhaltig ändern", so die Partei.

CDU:

Die Christdemokraten stellen seit der letzten Wahl 2016 erstmals nicht die stärkste Fraktion im Landtag. Für eine Regierungsbeteiligung hat es dennoch gereicht. Die Partei vertritt in ihrem Wahlprogramm beim Thema Regionalflughäfen einen anderen Standpunkt als der Koalitionspartner. "Neben dem Flughafen Stuttgart sind auch Verkehrslandeplätze und Regionalflughäfen für die Wirtschaft ein wichtiger Standortfaktor. Ihr Erhalt ist daher eine öffentliche Aufgabe" erklärt sie.

Der Luftverkehr werde auch künftig ein wichtiger Teil einer funktionierenden Infrastruktur im Land sein. Dass er jedoch sauberer werden soll, findet auch die CDU. Die Flughäfen und Landeplätze und Landeplätze wolle man daher bei "Pilotprojekten zur Dekarbonisierung" unterstützen. Man werde jedoch Verkehrsmittel nicht gegeneinander ausspielen. "Auch in Zukunft haben das Auto und das Flugzeug dieselbe Daseinsberechtigung wie Fahrrad, Bus und Bahn."

Auf das vor zehn Jahren um den Verlust der Macht durchgesetzte Projekt Stuttgart 21 freut sich die CDU und weist auf den intermodalen Charakter des Projekts durch die Flughafenanbindung an die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke hin. Eine solche Anbindung solle nun auch für den geplanten Ausbau der Gäubahn zwischen Stuttgart und Zürich kommen.

Das Thema synthetische Kraftstoffe soll noch einmal verstärkt in Angriff genommen. "Wir wollen Baden-Württemberg zum führenden Anbieter der Prozesstechnik für die Erzeugung synthetischer Kraftstoffe machen." Forschung und Wirtschaft sollen besser miteinander verzahnt werden.

AFD:

Die AFD, 2016 mit fulminanten 15 Prozent auf Platz Drei erstmals in den Landtag eingezogen, hat es nach fünf Jahren nicht geschafft, in ihrem 64-seitigen Wahlprogramm einen Satz zum Luftverkehr im Allgemeinen oder der Situation in Baden-Württemberg im Besonderen unterzubringen.

Die meisten Einlassungen zur Verkehrs- und Energiepolitik warnen vor jeglicher Veränderung. Sowohl die Energie- wie die Verkehrswende seien Irrwege. Der E-Mobilität müsse ein Riegel vorgeschoben werden und Parallelinfrastrukturen für Wasserstoff und Ladesäulen dürften nicht gebaut werden. Man setze sich für einen bedarfsgerechten Ausbau von Straßen und die Einbindung intelligenter Verkehrsleitsysteme ein, erklärte die Partei. Auch die Eisenbahninfrastruktur solle ausgebaut werden.

SPD:

Die SPD musste 2016 das schlechteste Ergebnis überhaupt hinnehmen und rutschte auf den vierten Rang ab. Auch im SPD-Wahlprogramm für Baden-Württemberg kommt der Luftverkehr nicht vor. Die Verkehrspolitik solle sich insgesamt auf klimaschonende Konzepte ausrichten, um das Ziel einer Reduzierung der Emissionen um 40 Prozent bis 2030 im Land erreichen zu können. Der ÖPNV müsse besser gestellt werden, um Individualverkehr zurückzudrängen. Die Schienen-Infrastruktur soll "konsequent" ausgebaut werden, um insbesondere mehr Güterverkehr von der Straße zu bekommen.

FDP:

Als kleinste Fraktion im gegenwärtigen BaWÜ-Landtag erreichte die FDP 2016 knapp über acht Prozent. Die Liberalen erklären in ihrem Wahlprogramm, sie wollten eine "ideologiefreie Verkehrspolitik" betreiben, die stets offen technische Innovationen sein soll. Es sei beim Blick auf vergangene Krisen davon auszugehen, dass auch der Luftverkehr nach Corona wieder alte Wachstumspfade erreiche.

Das Land brauche einen neuen Generalsverkehrsplan, fordert die FDP. Dieser müsse als ganzheitliches Mobilitätskonzept Technologie, Ökonomie und Ökologie sowie soziale Belange und Mobilitätsmanagement abwägend verknüpfen. Dabei müsse vor allem die Vernetzung der Verkehrsträger vorangetrieben werden. Insbesondere beim zweitgrößten Landesflughafen in Karlsruhe bestehe Nachholbedarf in puncto Schienenanbindung. Dazu soll auch der Bau einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke von Mannheim nach Frankfurt vorangetrieben werden. Die Planung und Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen soll beschleunigt werden.

Um die CO-2-Minderungsziele zu erreichen und gleichzeitig für die Schlüsselindustrien Baden-Württembergs Perspektiven zu schaffen, sei "echte Technologieoffenheit" Voraussetzung, so die FDP. Man bekenne sich zum Verbrennungsmotor, doch neue Antriebsarten müssten umfassend vorangetrieben werden, entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Die Wasserstoffstrategie des Landes müsse implementiert und synthetische Treibstoffe weiter gefördert werden, dies sei auch der beste Weg hin zu einem emissionsfreien Luftverkehr.