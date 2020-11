Für das anonyme Corona-Job-Protokoll auf airliners.de führen wir vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitenden aus der Luftfahrtbranche. Wie verändert Corona den Blick auf die Arbeit, wie planen die Menschen ihre Zukunft?

Bärbel*, Stationsleiterin

Viele Ereignisse während ihres langen und an Erfahrungen nicht gerade armen Berufslebens hat Bärbel, Anfang 50, wieder vergessen, kaum dass sie durchgestanden waren. Obwohl die Emotionen dabei auch mal hochgekocht sind, waren sie letztendlich zu unbedeutend, um des Erinnerns wert zu sein.

Airline-Pleiten, die isländische Aschewolke, immer mal wieder Streiks. Nicht nur während der Vogelgrippe oder Sars standen auch schon Passagiere mit Mund-Nasen-Maske bei ihr am Schalter.

*) Bärbels heißt in Wirklichkeit anders und das oben ist auch nicht ihr Foto. Ihr echter Name ist der Redaktion bekannt.

Aber bestimmte Erlebnisse bleiben für immer detailreich im Gedächtnis. Für Bärbel war das zuletzt so an diesem Montag Ende März 2020. "Das war der Tag, an dem wir in unserer Firma mit der Corona-Kurzarbeit begonnen haben. Von einem Tag auf den anderen war kein einziger Mitarbeiter mehr im Dienst. Kein einziger", sagt sie. Ihr Tonfall klingt mehr als ein halbes Jahr später noch immer erschüttert.

Bärbels Aufgaben als Stationsleiterin sind vielfältig. Sie kümmert sich um die bestehenden Kunden, akquiriert neue, nimmt an vielen Meetings teil. In erster Linie aber sieht sie ihre Station als ein Unternehmen rund um Personal, mit allem, was dazu gehört: Vorstellungsgespräche, Einstellungen, Mitarbeitergespräche, Abmahnungen, Kündigungen, Zeugnisse schreiben. Jeden Tag hatte sie also viel Kontakt mit Menschen, und auf einmal waren die nicht mehr da.

Telefon klingelte auch nachts

Kurzarbeit wäre für Bärbel gar nicht machbar gewesen. Durch die Krise hatte sie nun plötzlich wesentlich mehr Arbeit. Statt einem Dienstplan musste Bärbel wegen der Kurzarbeit nun drei schreiben.

Weil das Büro der Schichtleiter tagsüber nur selten und nachts gar nicht mehr besetzt war, war deren Telefon auf ihres umgeleitet. Das klingelte dann auch nachts, manchmal bis zu drei- oder viermal. Airlinevertreter wollten wissen, wie viele (oder wenige) Passagiere ihre hereinkommende Maschine habe, Operations benötigte die Information, in welcher Reihe der Vorhang zwischen Economy- und Businessclass zu positionieren sei.

Hinzu kamen die Gespräche mit dem Flughafenbetreiber, die sich allesamt um Einsparungen und Kostenreduktion drehten. Gleichzeitig verwendete sie viel Zeit und Energie darauf, in der Krise neue Airlines zu gewinnen.

Schicksale der Mitarbeitenden gingen ihr nahe

Auch viele Mitarbeitende riefen an, um sich krank zu melden, weil sie Fragen hatten, sich Sorgen um ihre berufliche Zukunft machten oder einfach nur mal wieder mit jemandem reden wollten. „Mein Mann steckt sich jetzt Stöpsel in die Ohren, um schlafen zu können“, sagt sie und muss kurz doch mal lachen, bevor sie wieder ernst wird.

Denn oft genug waren diese Telefonate alles andere als lustig. Natürlich war ihr bewusst, dass sie nicht persönlich die schlechte Nachricht war, aber denjenigen, deren Verträge ausliefen, musste sie ebendiese schlechte Nachricht überbringen.

Die Mutter eines Mitarbeiters war gerade im entfernten Ausland verstorben. Bärbel hatte ihm geholfen, einen der letzten Flüge vor dem Lockdown dorthin zu organisieren. Noch während er dort war, musste sie ihm mitteilen, dass sein Vertrag nicht verlängert wird.

"Das sind Schicksale, die mir nahegegangen sind", berichtet sie, "bei einem anderen ist mit dem Arbeitsverhältnis bei uns der Aufenthaltstitel erloschen." Er musste zurück in sein Herkunftsland. "Ich habe mich schrecklich gefühlt", sagt Bärbel.

Dabei wollte Bärbel vor allem während des Lockdowns so vielen Mitarbeitenden wie möglich ein Fels in der Brandung sein, sie trösten, beruhigen, ihnen versichern, dass sich alle mit festen Jobs keine Sorgen zu machen brauchten.

Das gelang ihr vor allem deshalb, weil sie selber keine Angst um ihren Job zu haben brauchte. "Ich habe mich nie allein gelassen gefühlt. Ich kann mich jederzeit auf meinen Kollegen verlassen und er sich auf mich, die Geschäftsführung und die Gesellschafter haben regelmäßig aktuelle Informationen geliefert", versichert sie.

Auch im Hinblick auf drastische Veränderungen in der Zukunft, weg von den Check-in-Schaltern hin zur Digitalisierung zum Beispiel, bleibt sie zuversichtlich und betont: "Ich habe kein Interesse daran, unser Unternehmen an die Wand zu fahren!"

Der vierte apokalyptische Reiter

Der Februar war noch eine Zeit, in der Corona für den Laien einfach nur ein mexikanisches Bier war. Doch vor den Schaltern einer ostasiatischen Airline ritt auf seinem fahlen Pferd bereits der vierte apokalyptische Reiter vorbei, nämlich der, der Angst, Krankheit und Tod bringt.

Die Vertreter der Fluggesellschaften verteilten Masken an ihre Mitarbeitenden. Diese reagierten verunsichert, wie sie sich nun verhalten sollten. Am Schalter aufsetzen oder nicht? Bärbel informierte sich bei den Arbeitsmedizinern. "Die haben mir gesagt, dass die Mitarbeiter keine Masken zu tragen brauchen. Also habe ich mich vor die Mitarbeiter gestellt und ihnen gesagt, dass sie keine Masken zu tragen brauchen. Damals wussten wir es ja noch nicht besser", blickt sie zurück.

Am darauffolgenden Samstag klapperte sie sämtliche Drogeriemärkte in ihrer Umgebung ab und kaufte die Restposten von Händedesinfektionsmittel auf. "Als Arbeitgeberin habe ich schließlich die Pflicht, meine Mitarbeiter zu schützen", sagt sie. Hinterher stellte sich heraus, dass es lediglich gegen Bakterien, nicht aber gegen Viren wirksam war.

Das sei blanker Aktionismus gewesen, merkt Bärbel selbstkritisch an. Heute wissen wir das zum Glück besser. Sowohl das Tragen von Masken als auch Desinfektionsmittelspender sind ja leider inzwischen selbstverständlich geworden.