Um sich von anderen Airlines abzuheben und "die Vielfalt Islands" in die Welt zu tragen, vereinfacht Icelandair ihr Logo. Das Gelb der Triebwerke und des Fahnenlogos am Heck kommt weg, wie "One Mile at a Time" berichtet. Stattdessen soll es jetzt an der einheitlich-blauen Seitenflosse einen Streifen in einer anderen Farbe geben, der sich von Maschine zu Maschine unterscheidet: grün, lila, hellblau...