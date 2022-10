as

Kurzmeldung Icelandair will Inlandsflüge emissionsfrei fliegen

Icelandair will auf Inlandsflügen ab 2030 kein Kerosin mehr verbrennen, wie die "Financial Times" berichtet. Der isländische Flagcarrier will auf Strom oder Wasserstoff setzen. Gut 65 Prozent der Energie Islands wird schon heute durch Geothermal-Kraftwerke erzeugt. Fossile Energieträger braucht die Vulkaninsel fast nur für den Verkehrssektor.