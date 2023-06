Icelandair und Atlantic Airways arbeiten an einer Kooperation. Die beiden Airlines sehen große Chancen darin, ihren Kunden gemeinsame Verbindungen zwischen den Färöer Inseln und Icelandair-Zielen in Europa und Nordamerika anzubieten, heißt es in einer Mitteilung. Gleichzeitig erweitert Icelandair ihr Streckennetz um eine saisonale Verbindung ab Mai 2024 zu den Färöer Inseln.