ICCT sieht gute Chancen auf erfolgreiche Klimastrategie der Luftfahrt

Die aktuelle Strategie der Luftverkehrsbranche, die Pariser Klimaziele zu erreichen, kann sogar noch besser funktionieren als gedacht. Das schlussfolgert der unabhängige Think Tank ICTT in einem neuen Bericht. Bedingung ist aber ein "frühzeitiges, aggressives und nachhaltiges" Eingreifen der Regierungen.

Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, muss die Politik einem neuen Bericht zufolge insbesondere beim Flugverkehr schnell große CO2-Einsparungen forcieren.

Die Welt brauche hier ein "frühzeitiges, aggressives und nachhaltiges" Eingreifen der Regierungen, erklärte der Think Tank "International Council on Clean Transportation" (ICCT) am Donnerstag. Technologische Innovationen haben demnach aber großes Potenzial.

Der Think Tank hat für seinen Bericht nun Modellberechnungen für drei verbesserte Szenarien mit unterschiedlichen Verkehrsniveaus, Treibstoffeffizienzen und anderen Faktoren angestellt.

Das ICCT ist eine gemeinnützige Organisation mit der Aufgabe, von Lobbyisten unbeeinflusste Forschung zu betreiben und technische und wissenschaftliche Analysen für Umweltbehörden zu erstellen.

Einsatz "sauberer" Flugzeuge senkt Emissionen mehr als erwartet

Das optimistischste Modell sieht "weitreichende Investitionen in kohlenstofffreie Flugzeuge und Kraftstoffe, das Erreichen des Höchststandes der Nutzung fossiler Brennstoffe im Jahr 2025 und den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe bis 2050" vor. Dies würde bis 2050 eine Verringerung der CO2-Emissionen um 22,5 Milliarden Tonnen bedeuten.

Bliebe das gegenwärtige Emissionsniveaus so, wie es ist, stieße der Luftverkehr laut ICTT bis 2050 fast 50 Milliarden Tonnen CO2 aus.

Dieses Ergebnis sei durchaus positiver ausgefallen als erwartet, kommentierte der Hauptautor des ICCT-Berichts, Brandon Graver. "Die Gesamtstrategie zum Einsatz sauberer Flugzeuge und Kraftstoffe senkt die Emissionen sogar noch stärker als gedacht", sagte er. Allerdings wäre dafür eine "aggressive Politik" nötig.

Das EU-Parlament hatte sich in dieser Woche für eine stärkere Reduzierung von Flugzeugemissionen ausgesprochen. Am Mittwoch stimmte die Mehrheit der Abgeordneten dafür, den europäischen Emissionshandel für Airlines deutlich zu verschärfen. Nach dem Parlamentsbeschluss sind in der zweiten Jahreshälfte nun die abschließenden Verhandlungen zwischen dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament vorgesehen. In den Verhandlungen können sich Details des Klimapakets, mit dem die EU ihren CO2-Ausstoß um 55 Prozent bis 2030 verringern will, noch ändern.

Schnell wachsend und schwer zu dekarbonisieren

Die Luftfahrtindustrie gehört zu den am schnellsten wachsenden Quellen von Treibhausgasen und ist zugleich einer der am schwierigsten zu dekarbonisierenden Sektoren.

Viele Experten setzen auf Innovationen im Bereich der Wasserstoffkraftstoffe oder der sogenannten nachhaltigen Flugkraftstoffe (SAF), die aus nichtfossilen erneuerbaren Quellen hergestellt werden.

Auch die Verbesserung der Effizienz der Flugzeuge birgt das Potenzial, die Kohlenstoffbelastung des Sektors zu verringern.