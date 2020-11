Iata fordert weltweite staatliche Investitionen in nachhaltige Kraftstoffe

Wasserstoff in der Luftfahrt (2/3) Mit ambitionierten Plänen setzen Politik und Hersteller auf Wasserstoff als Treiber der Energiewende. Die Luftfahrt soll damit deutlich grüner werden. In diesem Teil unserer Hintergrundserie werfen wir einen Blick auf die realistischen Einsatzmöglichkeiten in der Luftfahrt.