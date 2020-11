Iata-Vorstoß zur verlängerten Slot-Sicherung trifft auf Billigflieger-Widerstand

Die Iata will die Slots bis zum Ende des Sommerflugplans im Oktober 2021 schützen. Eine entsprechende Empfehlung an die Politik hat der Airline-Verband jetzt zusammen mit dem Flughafenverband ACI ausgesprochen. Wizz Air und Ryanair kritisieren den Vorstoß als Wettbewerbsverzerrung, schreibt "Reuters". Die "Use it or lose it"-Regel ist wegen Corona bis Ende März 2021 ausgesetzt.