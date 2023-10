Iata-Umfrage: Reisende setzen auf Schnelligkeit und Bequemlichkeit

Passagiere wollen schneller und bequemer an ihr Ziel kommen. Zudem wächst das Vertrauen in biometrische Verfahren am Flughafen, trotz Bedenken zum Datenschutz. Das geht aus einer Umfrage der Iata hervor.

Passagiere beobachten am Flughafen ein startendes Flugzeug in der Dämmerung.

Reisende setzen auf Schnelligkeit und Bequemlichkeit, so die Ergebnisse des Global Passenger Survey (GPS) der International Air Transport Association (Iata). Auch die Digitalisierung der verschiedenen Prozesse spiele eine wichtige Rolle.

Hauptkriterium bei der Wahl des Abflugortes sei für die Passagiere demnach die Nähe zum Flughafen (71 Prozent). Die Ticketpreis spielen für 31 Prozent eine Rolle bei der Wahl.

Eine knappe Mehrheit der Passagiere buche direkt bei der Fluggesellschaft (52 Prozent). Unabhängig vom Buchungskanal wünschen sie sich jedoch eine umfassende Transparenz des Tarifangebots sowie einen einfachen Zugang zu optionalen Produkten und Dienstleistungen.

Bei der Wahl des Zahlungsmittels spiele die Bequemlichkeit eine zentrale Rolle (62 Prozent). Von sieben verschiedenen Zahlungsmethoden sei die Kredit-/Debitkarte am beliebtesten (73 Prozent), gefolgt von digitalen Geldbörsen und der Banküberweisung (jeweils 18 Prozent).

36 Prozent der Reisenden gaben an, dass sie aufgrund von Einreisebestimmungen von einem bestimmten Reiseziel abgehalten wurden. Wenn ein Visum erforderlich sei, möchten 66 Prozent der Reisenden dieses vor der Abreise online beantragen, 20 Prozent bevorzugen die Beantragung beim Konsulat oder der Botschaft und 14 Prozent am Flughafen.

Mehr Digitalisierung für schnellere Prozesse

Passagiere erwarten eine immer schnellere Abfertigung am Flughafen. 74 Prozent gaben an, dass sie, wenn sie nur mit Handgepäck reisen, in 30 Minuten oder weniger zum Gate gelangen möchten – ein Anstieg von 54 Prozent zu 2022.

Reisende möchten außerdem mehr Abfertigungsvorgänge außerhalb des Flughafens erledigen. 45 Prozent der Reisenden nannten die Einreise als ihr bevorzugtes Verfahren außerhalb des Flughafens. Der Check-in sei die zweitbeliebteste Wahl (33 Prozent), gefolgt von der Gepäckaufgabe (19 Prozent). 91 Prozent der Passagiere seien an einem speziellen Programm für vertrauenswürdige Reisende (Background Checks) interessiert, um die Sicherheitskontrollen zu beschleunigen. Auch die Abholung und Zustellung von Gepäck zu Hause interessiere mehr Reisende.

Das Vertrauen in die biometrische Identifizierung wächst. In den letzten zwölf Monaten haben 46 Prozent der Fluggäste biometrische Verfahren am Flughafen genutzt. 75 Prozent der Fluggäste zögen biometrische Verfahren herkömmlichen Reisepässen und Bordkarten vor. Obwohl der Datenschutz für die Hälfte der Reisenden nach wie vor eine Rolle spielt, würden 40 Prozent biometrische Lösungen eher akzeptieren, wenn sie sicher sein könnten, dass ihre persönlichen Daten geschützt sind.