Iata sieht starke Luftverkehrsnachfrage – Asien hinkt hinterher

Die Iata erwartet, dass die langsame Erholung der Passagierzahlen in Asien die Erholung des globalen Luftverkehrs nach der Pandemie weiter belastet. Jedoch bleibe die Nachfrage insgesamt stark und die Fluggesellschaften seien zuversichtlich.

"Die Erholung (in Asien) gewinnt an Fahrt, aber es gibt einige Probleme, die sich darauf auswirken werden, ob das Niveau von 2019 wieder erreicht werden kann", sagte der Präsident der International Air Transport Association, Willie Walsh, bei einer Veranstaltung in Lissabon.

"Ich denke, die Nachfrage ist stark", so Wlash und fügte hinzu, dass die meisten Märkte in etwa auf dem Niveau von 2019 seien.