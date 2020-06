Iata rechnet mit starkem Preisrückgang für Tickets in Europa

In China gibt es nach dem corona-Lockdown schon deutlich mehr Luftverkehr als in Europa. Die Ticketpreise liegen derzeit um rund ein Viertel unter dem Vorjahresniveau. In Europa sei in den nächsten Monaten mit einem ähnlichen Szenario zu rechnen, sagt die Iata.