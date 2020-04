Iata: Passagieraufkommen war im März auf dem Niveau von 2006

Der Passagierverkehr in der Luftfahrt ist im März im Jahresvergeleich um 52,9 Prozent bei den geflogenen Passagierkilometern eingebrochen, teilte der internationale Dachverband der Fluggesellschaften Iata mit. Das sei der größte Rückgang in der jüngeren Geschichte. Das Passagieraufkommen habe saisonbereinigt noch etwa so hoch gelegen wie zuletzt 2006.