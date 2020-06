Iata stellt Online-Karte mit Einreiseregeln in aller Welt bereit

Die Iata hat eine interaktive Weltkarte aufgelegt, in der die neusten Reisebestimmungen in jedem Land der Welt angeklickt werden können. Die Informationen stammen aus einem Datenpool der IATA, der 200 mal am Tag aktualisiert werde, teilte der Verband mit.