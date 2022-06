Iata kritisiert geplante Ausweitung des EU-Emissionshandels

Die Iata hat sich besorgt über die Entscheidung des EU-Parlaments geäußert, vorgeschlagene Änderungen zum Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU ETS) anzunehmen, die den Anwendungsbereich des EU-Emissionshandelssystems (ETS) auf sämtliche Abflüge im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ausweiten würden.

Eine einseitige Entscheidung der EU, den Geltungsbereich des ETS extraterritorial auszuweiten, könnte die weltweiten Bemühungen um eine Dekarbonisierung gefährden, teilte der Verband mit. Die CO2-Emissionen von internationalen Flügen, die den EWR-Luftraum verlassen, seien bereits durch das "bahnbrechende Corsia"-Abkommen abgedeckt.

Allerdings sollen laut Vorschlag der EU-Kommission die neuen Abgaben im ETS mit denen im UN-Klimaprogramm Corsia verrechnet werden, was für Airlines aus teilnehmenden Ländern zu einem Ausgleich führen würde. Der EU-ETS käme also nicht noch extra dazu.

Zudem ist Corsia so ausgelegt, dass es lediglich die wachstumsbedingten Emissionen kompensiert, die wegen einem heftigen Corona-Rückgang im Verkehrsaufkommen aktuell ohnehin nicht anfallen. Umweltschützer bezeichnen das Icao-Programm daher schlicht als sinnlos. Kritiker halten daher auch von der Anrechnung von Corsia im ETS nichts.

Warnungen auch von außerhalb der Branche

Warnungen zu den Plänen der EU kommt aber auch von außerhalb der Branche. Eine mögliche Ausweitung des EU-ETS auf internationale Flüge widerspreche dem Bekenntnis der EU-Mitgliedsstaaten zum international vereinbarten Klimaschutzinstrument Corsia, mahnte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Die Ausweitung würde zu Wettbewerbsverzerrungen und Verwerfungen mit der UN-Luftfahrtorganisation Icao führen.

In der Tat gilt es als ungewiss, ob die geplante Ausweitung gegen internationales Völkerrecht verstieße. Bei der Einbindung des Luftverkehrs in den EU-Emissionshandel vor zehn Jahren war die EU jedenfalls mit einem ähnlichen Vorschlag vor der UN gescheitert.

Abschließenden Trilog-Verhandlungen und Icao-Vollversammlung

Am Mittwoch hatte die Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament dafür gestimmt, den ETS auf alle Flüge anzuwenden, die von einem Flughafen in der EU sowie in Island, Liechtenstein oder Norwegen starten. Aktuell gilt er nur für innereuropäische Flüge.

Nach dem Parlamentsbeschluss sind in der zweiten Jahreshälfte nun die abschließenden Trilog-Verhandlungen zwischen dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament vorgesehen. In den Verhandlungen können sich Details des Klimapakets, mit dem die EU ihren CO2-Ausstoß um 55 Prozent bis 2030 verringern will, noch ändern.

Die Diskussion geht also weiter. Die Iata fordert dabei den Europäischen Rat auf, sein Engagement für eine multilaterale Lösung auf der 41. Icao-Versammlung im Laufe dieses Jahres zu bekräftigen und die vom Parlament beschlossene Ausweitung des ETS abzulehnen. Der beste Weg für die EU, die Dekarbonisierung des Luftverkehrs zu unterstützen, sei die Arbeit an einem globalen Abkommen unter Corsia.