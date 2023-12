Iata fordert von Energiewirtschaft mehr Investitionen in SAF

Die Öl- und Gasindustrie sowie die Hersteller alternativer Kraftstoffe müssten ihre Anstrengungen verstärken, um umweltfreundlichere Flugtreibstoffe zu produzieren und den Fluggesellschaften dabei zu helfen, ihre Kohlendioxidemissionen zu reduzieren, sagte der Chefökonom des Weltluftfahrtverbandes Iata.

Der Luftverkehr ist für schätzungsweise zwei bis drei Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich und lässt sich im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern wie dem Straßenverkehr nicht so leicht dekarbonisieren.

Nachhaltiges Flugbenzin könnte die Emissionen des Luftverkehrs um bis zu 80 % reduzieren und gilt als wichtigste umweltfreundliche Lösung für den Sektor.

Allerdings liegt der Anteil von nachhaltigem Kerosin am weltweiten Kerosinverbrauch mit rund 500.000 Tonnen nur bei 0,2 Prozent und damit unter den Erwartungen der Luftfahrtbranche, so die IATA. Zudem ist es drei- bis fünfmal teurer als herkömmlicher Kerosin.

Nur drei Prozent des Budgets werden in SAF investiert

Nur drei Prozent des weltweiten Öl- und Gas-Kapitalbudgets werden in die SAF-Produktion investiert, obwohl die Gewinnspannen in diesem Sektor viel höher sind als in der Luftfahrt, die bis 2024 eine Gewinnspanne von 2,7 Prozent erreichen soll.

Das erklärte Iata-Chefökonomin Marie Owens Thomsen auf einer Medienveranstaltung in Genf. "Das muss sich ändern", sagte sie.

Bis 2050 werden 500 Millionen Tonnen SAF benötigt, um die Umweltziele zu erreichen, während bis 2030 laut Iata-Prognose nur 63 Millionen Tonnen SAF produziert werden. Diese Investitionslast könne nicht allein von den Fluggesellschaften getragen werden, so die Iata.

Owens Thomsen schätzt, dass die Fluggesellschaften bis 2024 bis zu 2,4 Milliarden US-Dollar (rund 2,22 Milliarden Euro) zusätzlich zu ihren regulären Kosten ausgeben könnten, um SAF zu sichern.

Dutzende von Fluggesellschaften haben weltweit Kaufvereinbarungen mit SAF-Herstellern unterzeichnet, zumal in Europa der Druck steigt, die ab 2025 geltenden gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Befürchtungen eines Überangebots sind "Unsinn"

SAF-Hersteller haben sich darüber beklagt, dass sie keine Gewissheit haben, wie viel Kraftstoff sie produzieren können, und dass sie in den kommenden Jahren mit einem Überangebot konfrontiert sein könnten.

Im November sagte ein leitender Angestellter von Neste, dass das Ölraffinerieunternehmen bis 2028 überschüssige Produktionskapazitäten für SAF haben könnte und mehr Gewissheit über die langfristige Nachfrage brauche, um Investitionen nach diesem Datum zu rechtfertigen.

"Das ist Unsinn von Neste", sagte Iata-Chef Willie Walsh. "Jeder Tropfen SAF, der produziert wird, wurde und wird verbraucht." Neste war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Thomsen sagte auch, dass der SAF-Markt globaler werden müsse, damit die Produktion die Nachfrage in der ganzen Welt decken könne und nicht nur in den Gebieten, in denen SAF-Fabriken angesiedelt seien.