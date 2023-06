Iata droht Ländern, die Airline-Gelder blockieren

Die Iata warnt: Blockierte Airline-Gelder würden die Luftfahrtverbindungen in bestimmte Länder "gefährden". Im Klartext: Flugverbindungen nach Nigeria, Bangladesch, Algerien, Pakistan und in den Libanon könnten bald nicht mehr stattfinden.

Algerien, Algier: Passagiere mit Mund-Nasen-Schutz kommen am Flughafen Houari Boumedienne an.

Die Iata warnt Regierungen weltweit, dass blockierte Airline-Gelder das Bestehen von Luftfahrtverbindungen in die betroffenen Länder bedrohen.

Im April seien die zurückgehaltenen Ausstände für Tickets um 47 Prozent auf 2,27 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Fünf Länder mit besonders hohen Ausständen nennt der Airline-Verband, der für seine Mitglieder als Clearing House auftritt, namentlich:

Nigeria (812,2 Millionen US-Dollar blockiert)

Bangladesch (214,1 Millionen)

Algerien (196,3 Millionen)

Pakistan (188,2 Millionen)

Libanon (141,2 Millionen)

"Fluggesellschaften können nicht weiter in Märkten operieren, in denen sie nicht in der Lage sind, die Erträge aus ihren dortigen Aktivitäten zu erhalten", hieß es von der Iata.