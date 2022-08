as

Iata bietet ab sofort den Dienst "Avsec Insight" an. Mit diesem sollen Fluggesellschaften Risiken, zum Beispiel pandemische, politische oder Wetterrisiken, an ihrer Destinationen besser beurteilen können. Dazu beobachtet der Dienst beispielsweise lokale Nachrichten in der jeweiligen Sprache und sammelt diese.