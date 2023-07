Iata-Chef kritisiert mangelhafte Leistung der europäischen Flugsicherung

Europas Flugsicherungssystem enttäuscht weiterhin, warnt Willie Walsh, Generaldirektor der International Air Transport Association (Iata). Sowohl in Europa als auch in den USA bestehe Handlungsbedarf, so Walsh in einem Statement.

Der Mangel an Flugsicherungsressourcen auf nationaler Ebene, vor allem in Deutschland und Frankreich, stelle eine große Herausforderung dar. Obwohl die Leistung der Flugsicherung in einigen Bereichen im Vergleich zu 2022 verbessert wurde, liegt sie immer noch deutlich unter dem Niveau von 2019, so der Iata-Chef.

Besonders deutlich seien die Auswirkungen dieser Probleme an Europas meist frequentierten Flughäfen zu spüren. Allen voran der Flughafen London-Gatwick, der nicht nur mit den allgemeinen Engpässen zu kämpfen hat, sondern auch unter lokalen Problemen bei den Flugsicherungsressourcen leidet. Laut Eurocontrol befindet sich Gatwick auf Platz 106 von insgesamt 110 Flughäfen in Bezug auf die Leistung.

Besonders entmutigend sei auch das Schweigen der Politiker, die sich im vergangenen Jahr so schnell darin geübt hätten, die Fluggesellschaften zu kritisieren. Jetzt, wo die Probleme von staatlich kontrollierten oder regulierten Flugsicherungsdiensten verursacht werden, blieben sie stumm, heißt es im Statement weiter.

Um sicherzustellen, dass die Leistung der europäischen Flugsicherung nicht weiterhin das Niveau vor der Covid-Pandemie unterschreitet, müssten die Politiker zur Verantwortung gezogen werden, so die Forderung Walshs.

Damit sollte gewährleistet werden, dass sie Anreize haben, bessere Entscheidungen zu treffen. Die To-Do-Liste sei bekannt: angemessene Personalausstattung, Modernisierung des europäischen Luftraums und die Aufrechterhaltung wichtiger Flugsicherungsdienste während Arbeitskämpfen unter Wahrung der Arbeitnehmerrechte.